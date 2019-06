Kultaranta-keskusteluissa keskitytään tänä vuonna Eurooppaan ja demokratiaan – Saksan liittopresidentti Steinmeier päävieraana

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut järjestetään seitsemättä kertaa Naantalissa presidentin kesäasunnolla.

Sunnuntain ja maanantain aikana järjestettävän keskustelutapahtuman otsikkona on ”Maailma murroksessa – mihin menee Eurooppa, miten pärjää Suomi?”.

Kultaranta-keskusteluihin on kutsuttu noin sata asiantuntijaa ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta. Päävieraaksi on nimetty Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier .

Steinmeier ja Niinistö keskustelevat sunnuntaina illalla Euroopan tulevaisuudesta. Presidentit ovat tavanneet aiemminkin. Viime syyskuussa Steinmeier ja Niinistö keskustelivat muun muassa Euroopan tulevaisuudesta.

Saksan liittopresidentin tehtävä on Saksan perustuslain näkökulmasta lähinnä valtion edustaminen. Suomessa presidentin valtaoikeudet varsinkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat tätä laajemmat.

Steinmeierin on näin hankala ottaa kantaa kysymyksiin, jotka kuuluvat Saksassa hallituksen ja sitä johtavan liittokanslerin toimivaltaan. Steinmeier on kuitenkin puolustanut EU:n yhteistä linjaa varsinkin ulkosuhteissa, esimerkiksi Itä-Ukrainan tilanteen hoitamisessa.

EU on vuodesta 2014 asettanut sanktioita Venäjälle Krimin laittomasta miehityksestä.

Steinmeier, 63, on koulutukseltaan oikeustieteiden tohtori. Hänellä on pitkä kokemus Saksan politiikasta. Hän on toiminut muun muassa kanslia- sekä ulkoministerinä. Puoluetaustaltaan hän on sosialidemokraatti.

Maanantaina Kultarannassa käydään useampia keskusteluja. Aamulla pääministeri Antti Rinne (sd.); Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ; Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola ja Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen keskustelevat Suomesta eurooppalaisen turvallisuuden tekijänä.

Keskustelun teema ei välttämättä tarjoa suoraa mahdollisuutta käydä hallitus-oppositio -väittelyä Rinteen ja Halla-ahon välillä.

Kultarannassa käydään myös julkisuudelta suljettuja työryhmä-keskusteluja otsikoilla “Kolme suurta ja Suomi”, “Sisäinen turvallisuus” sekä “Kestävä taloudellinen hyvinvointi”.

Päätöskeskustelussa aiheena politiikan murros ja kestääkö demokratia sen. Keskustelemassa ovat ministeri Seppo Kääriäinen ; professori Anu Kantola , Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari ja Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski .

Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa sekä TV1-kanavalla.