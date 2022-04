Kun ukrainalaiset nuoret astuivat ulos hissistä, venäläiset iskivät voimalla: "Kolmekymmentä sekuntia pidempään ja olisimme kuolleet"

BBC on haastatellut parikymppisiä Olyaa ja Mishaa , jota selvisivät hiljattain täpärästi kiovalaisen kerrostalon pommituksesta. He olivat muuttaneet asuntoon vasta paria viikkoa aiemmin. – Olimme juuri tulleet ulos hissistä ja päässeet asuntoon, kun kuulimme ensimmäisen räjähdyksen, Misha kertoo ja lisää, että he onnistuivat pääsemään parvekkeelleen ja pakenemaan tulipaloa. – Jos olisimme olleet minuutin pidempään asunnossa, olisimme palaneet....

