Kuntaliitto: Koronatukien jakoperuste voi jättää pahiten kärsineille kunnille maksettavaa – Mitä tapahtuu, kun tehohoidon tarve kasvaa?

Valtio on myöntänyt kunnille koronatukia tänä vuonna yhteensä noin kolme miljardia euroa. Tämä kattaa talousvaikeudet koko maan tasolla, mutta yksittäiset kunnat voivat jäädä miinukselle. Ensi vuoden tukien on tarkoitus kohdentua tarkemmin sen mukaan, paljonko esimerkiksi testeistä ja koronapotilaiden hoidosta on tullut kustannuksia. Suurin vaikutus kuntatalouteen on kuitenkin tulojen heikkenemisellä, Kuntaliitosta kerrotaan.