Kuntavaalien siirtämisestä on tehty useita kanteluja oikeuskanslerille

Kuntavaalien siirtämisestä kahdella kuukaudella on tehty useita kanteluja oikeuskanslerille, oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan STT:lle. Viraston kirjaamosta kerrotaan, että maanantaina aamupäivään mennessä kanteluja on tehty ainakin seitsemän kappaletta. Vireillä olevia eli mahdollisesti käsittelyyn otettavia kanteluja näistä on kaksi kappaletta. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ilmoitti viikonloppuna, että kuntavaalit siirtyvät huhtikuusta kesäkuulle koronatilanteen vuoksi. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti vaalien siirtoa…