Kuolleen kaupunginvaltuutetun saamat äänet puskemassa kokoomuksen SDP:n ohi suurimmaksi puolueeksi Tampereella

Tampereella kuntavaalien suurimman puolueen paikasta kynnenohuilla eroilla käyty kamppailu kokoomuksen ja SDP:n välillä näyttää kääntyvän kokoomuksen hyväksi vain 26 äänellä. Koska ero on näin pieni, tilanne voi vielä muuttua tänään alkavassa tarkistuslaskennassa.

– Kyllähän tämä dramaattinen tilanne on, kun näin pienillä eroilla ollaan: ääniä annettiin melkein 28 000 per puolue ja siinä on 26:n ero. Ja mistä viimeiset äänet tulivat kokoomuksen ja RKP:n listalle, on se historiallinen tilanne varmasti, sanoo istuva pormestari Lauri Lyly (sd.) STT:lle.

Historiallisella tilanteella Lyly viittaa siihen, että kokoomuksen äänistä 160 tulee ihmisiltä, jotka äänestivät toukokuussa kuollutta kaupunginvaltuutettua Peter Löfbergiä (r.). Kokoomus ja RKP ovat kaupungissa vaaliliitossa, ja Löfberg oli RKP:n ainoa ehdokas.

Löfbergiä pystyi äänestämään, koska hän kuoli ehdokaslistojen vahvistamisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa äänet lasketaan vaalilain mukaan ”sen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan hyväksi, johon ehdokas kuuluu.”

”Kertoo tuesta viime vuosien linjalle”

Lyly katsoo SDP:n saaneen silti Tampereella vaalivoiton, koska ääniosuus kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä, millä heltisi yksi valtuustopaikka lisää.

– Kun katsoo demareiden kannatusta (Suomessa), Tampere on se paikka, missä meille tuli plussaa reilusti. Tähänkin taustaan nähden harmittaa, että tässä on näin pieni ero.

Kun sekä SDP että kokoomus nostivat kannatustaan, tiukka tulos kertoo Lylyn mukaan tamperelaisten antaneen tukensa sille, mitä kaupungissa on viime vuosina tehty. Hän nostaa esimerkeiksi kaupungin pitämisen kasvusuunnassa sekä koulujen ja päiväkotien tukemisen.

– Yleistilanteeseen vaikutti myös tämä hallitus-oppositio-asetelma, joka varmasti hyödytti kokoomusta ja demarit maksoivat siitä, hän sanoo.

Lylyn mukaan valtuustoon valittujen puolueiden edustajat kokoontuvat tänään kello 10 alkaen.

– Katsotaan tämän viikon askelmerkkejä ja vähän eteenpäin.

Pormestarivalinta vielä ilmassa

Suurimman puolueen asema on Tampereella sen vuoksi erityisen tärkeä, että kaupungin pormestari valitaan lähtökohtaisesti siitä.

Lisäksi eri puolueiden valtuustoryhmien tekemän menettelytapasopimuksen mukaan suurimman valtuustoryhmän pormestariehdokas johtaa neuvotteluja ohjelmallisesta poliittisesta yhteistyöstä.

Ennen tarkistuslaskennan tuloksia pormestaritilanne pysyy ilmassa. Lyly kuitenkin huomauttaa, että pormestarivalinta ratkeaa viime kädessä kaupunginvaltuustossa, joka tekee valinnan elokuun 16. päivä. Silloin tulokset ovat jo selvillä.

Kokoomuksen pormestariehdokkaat ovat kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja jääkiekkovaikuttaja, kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola. SDP:n ehdokas on istuva pormestari Lyly.