Kuopion kouluhyökkäyksen poliisitutkinta jatkuu, tutkintavastuu on siirtynyt KRP:lle

Keskusrikospoliisi jatkaa Kuopiossa Savon ammattiopistoon eilen tehdyn hyökkäyksen tutkintaa. Vuonna 1994 syntyneen mielen epäillään hyökänneen tiistaina teräaseella opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa. Hyökkäyksessä yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui. Loukkaantuneiden joukossa on epäilty tekijä, joka on poliisin mukaan syntyperäinen Suomen kansalainen. Epäillyn motiivia ei vielä tiedetä. Epäilty mies on poliisin mukaan ammattiopiston opiskelija. Hyökkäyksessä hän käytti…