Kuopion koulusurmaa tutkitaan myös törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna — Hyökkääjän tavoitteena oli vieläkin suurempi uhrimäärä

Keskusrikospoliisi (Krp) kertoi maanantaina tutkivansa Kuopion koulusurmaa myös törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna ja törkeänä vahingontekona.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo Lännen Medialle, että epäilty törkeä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu liittyy samaan oppilaitokseen ja luokkayhteisöön.

– Tällä teolla oli osittain eri kohderyhmät, Töyräs muotoilee.

Kuopiossa lokakuun 1. päivä tapahtuneessa miekkahyökkäyksessä kuoli yksi henkilö ja loukkaantui yhdeksän. Lisäksi epäilty itse loukkaantui poliisin ampuma-aseen käytön seurauksena kiinniottotilanteessa.

Töyräs kertoo, ettei törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu voi olla rikosnimikkeenä lain mukaan päällekkäinen esimerkiksi murhan yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisin käsityksen mukaan kouluiskusta epäilty oli valmistautunut vieläkin suuremman henkilöjoukon vahingoittamiseen.

– Rikosnimike liittyy epäillyn ajatusmaailmaan ja tavoitteisiin. Väkivallan kohde olisi ollut kuitenkin sama koululuokka

Aiemmin poliisi on kertonut tutkivansa väkivallantekoa murhana ja murhan yrityksinä.

Törkeä vahingonteko liittyy oppilaitoksessa sytytettyyn tulipaloon. Jutun tutkinnanjohtajan mukaan tulipalo syttyi samassa luokkahuoneessa, jossa myös pitkällä teräaseella tehty hyökkäys tapahtui.

– Tulipalo aiheutti materiaalisia vahinkoja tapahtumaluokkahuoneessa, Töyräs muotoilee.

Poliisin mukaan epäilty ei ole ainakaan toistaiseksi vaatinut mielentilatutkimusta.

Kaikki uhrit kuulusteltu

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo, että poliisi on kuulustellut kaikki kouluhyökkäyksessä loukkaantuneet uhrit. Poliisin mukaan osa heistä sai väkivallanteossa vakavia vammoja.

– Tämän tarkemmin en tiedä, minulla ei ole niitä tietoja tässä nyt käytettävissäni. Vammojen pysyvyydestä en maallikkona osaa sanoa, on lääkäreiden tehtävä arvioida sitä, sanoo Töyräs.

Poliisi kertoo selvittävänsä myös sitä, tähtäsikö epäilty uhreihin kohdistamansa iskut nimenomaan kuolettaville alueille.

– Osaan uhreista epäilty kohdisti vakavaa väkivaltaa, siitä voi päätellä varmasti jotakin, Töyräs muotoilee.

Töyräs ei osaa sanoa varmuudella, että ovatko kaikki miekkamiehen uhreiksi joutuneet päässeet jo pois sairaalasta. Viime viikolla yksi heistä oli mediatietojen mukaan yhä hoidettavana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Epäilty yhä sairaalassa

Kouluiskusta epäilty mies on poliisin mukaan edelleen sairaalahoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Poliisilla ei ole käsitystä siitä, milloin vakavasti loukkaantunut mies pääsee pois sairaalasta.

– Tästä tekevät päätöksen lääkärit. Kun hän pääsee sairaalasta, Rikosseuraamuslaitos tekee päätöksen siitä, mihin hänet siirretään tutkintavankeuteen tai hoitoon, ottaen huomioon hänen vammojensa hoito ja jälkihoito.

Poliisi kertoo kuulustelleensa epäiltyä tähän mennessä neljä kertaa.

– Häntä tullaan kuulustelemaan vielä lisää, ainakin muutamia kertoja. Tilanteen mukaan. Meillä on asialliset välit häneen, ja sitä polkua tulemme jatkamaan. Kuulustelut ovat edenneet hyvin.

Poliisi ei halua avata tässä vaiheessa käsitystään tekijän mahdollisesta motiivista tai siitä, miksi tämä käytti väkivallanteossa juuri sapelia.

– Nämä asiat tulevat aikoinaan ilmi esitutkintapöytäkirjasta, Töyräs kertoo.

Poliisin tämän hetkisen käsityksen mukaan Kuopion koulusurmasta epäilty toimi täysin yksin.

– Tämä käsitys meillä on tällä hetkellä. Tässä ei siis ollut takana mitään aivoriihtä tai muutakaan takapirua, Töyräs sanoo mutta korostaa, että jutun esitutkinta on kesken ja on mahdollista, että poliisin käsitys asiasta vielä muuttuu tutkinnan edetessä.