Kurvinen: Keskustan ryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä, mutta nokan koputtamista ei ollut

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo keskustan ryhmän toivoneen, että Uudenmaan eristämistä muusta maasta olisi varotoimena voitu jatkaa. Valmiuslaki ja perustuslaki eivät kuitenkaan mahdollistaneet jatkoa.

Kurvisen mukaan ryhmä kävi asiasta syvän ja laaja-alaisen keskustelun ja ryhmän selkeä enemmistö olisi halunnut jatkaa Uudenmaan rajoituksia vappuun tai toukokuun puoliväliin asti.

– Nyt näyttää siltä, että rajoitustoimet ovat purreet ja Suomi on toistaiseksi selvinnyt hyvin ja me emme halunneet ottaa riskiä. Asia oli kuitenkin faktojen pohjalta selvä. Meillä ei ollut mitään nokan koputtamista, kun kaikki Suomen ykkösasiantuntijat sanovat, että tätä ei ole enää tarpeen jatkaa. Juridiikka painaa tässä eniten. Suomi on oikeusvaltio ja Suomessa ei voi pitää tiesulkuja ja alueellisia rajoituksia fiilispohjalta. Ne täytyy pohjata välttämättömyyden arviointiin. Myös terveysviranomaisten kanta oli täysin selvä, rajoitus täytyy purkaa.

Kurvinen painottaa, että vaara ei ole ohi. Tilannetta on seurattava ja uusia lisärajoituksia mietittävä.

Myös hallitus vetosi aamupäivän tiedotustilaisuudessaan vahvasti, että suomalaiset pysyisivät vielä kotona, koska epidemia ei ole vielä ohi. Asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei ole vielä saavutettu epidemian huippua, vaan se on tulossa mallinnusten mukaan touko- tai kesäkuussa.

Kärnä olisi eristänyt muitakin maakuntia

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä reagoi välittömästi hallituksen päätökseen purkaa Uudenmaan eristäminen jo tänään. Kärnä lähetti tiedotteen, jonka otsikkona on, että ihmisiä kuolee nyt perustuslakimme takia.

Kärnä olisi kannattanut myös muiden maakuntien eristämistä.

– Mielestäni esimerkiksi Lapin maakunta olisi tullut myös sulkea. Norjassa on otettu tiukka linja ja ihmisiä on kielletty liikkumasta maan sisällä. Heitä on myös haettu viranomaisten toimesta pois mökeiltään ja sakotettu. On täysin välttämätöntä selvittää, kuinka Norjan perustuslaki ja tartuntatautilaki taipuvat tähän, mutta meillä ne eivät taivu. Tässä ei ole mitään järkeä, sillä epidemiahuippu on vielä kaukana ja kenenkään ei tulisi nyt matkustaa vielä yhtään minnekään.