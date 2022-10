Kuskikin kuukahti rattiin – suomalaisturistit tunsivat nahoissaan, mitä Saharan kuumuus oikeasti on

Istun nelivetoisen Mitsubishin takapenkillä ja tuijotan joka puolelle levittäytyvää Saharan punaista hiekkaa. Olemme Marokossa, mutta en tiedä tarkkaa sijaintiamme, koska mobiiliverkko ei ulotu tänne asti.

Välttelen turhia liikkeitä, sillä olen jo valmiiksi hiestä märkä. Ulkolämpötila on reilusti yli 40 astetta, eikä auton ilmastointi toimi. Puoliavoimesta ikkunasta virtaa sisälle lisää lämmintä ilmaa ja hienojakoista hiekkaa. Juomavesi on loppunut jo tunteja sitten.

Huomaan kuljettajan nukahtaneen rattiin. Tyhjällä ja viivasuoralla tiellä ajaminen tällaisessa kuumuudessa uuvuttaa. Herätän kuljettajan varovasti siltä varalta, että joku sattuisi tulemaan vastaan.

Turistit ovat palanneet Marokkoon. Koronarajoituksista muistuttavat enää auringon haalistamat kyltit, joissa kehotetaan huolehtimaan turvaväleistä ja käsien pesusta.

Marrakesh on maan suosituimpia matkakohteita. Sieltä on helppo tehdä parin päivän retkiä Saharan aavikolle. Matkanjärjestäjät mainostavat palveluitaan turistien suosimilla alueilla, ja kahden päivän all inclusive -retkelle pääsee edullisimmillaan noin 70 eurolla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

M eidänkin matka mme alkaa Marrakeshista. Olen sopinut jo etukäteen useamman päivän yksityisretkestä. Ajankohta voisi toki olla suosiollisempikin, sillä heinä–elokuu on kuuminta aikaa Saharassa. Edellisellä viikolla Merzougan lähellä lämpötila on pysytellyt 50 asteen tuntumassa.

Ensin on kuitenkin ylitettävä Atlasvuoret. Vuorijono ei tällä kohtaa ole korkeimmillaan, mutta maisemat ovat silti majesteetillisia. Vuorten rinteet vaikuttavat karuilta, mutta mehiläistarhauksen kerrotaan olevan kannattavaa näillä alueilla. Mehiläistarhoja onkin valtavasti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Yön viet ä mme valokuvauksellisessa Dadesin laaksossa vanhassa savesta ja oljesta tehdyssä talossa, jossa o n hotelli. Kuivuuttaan pölisevän laakson maanviljelijät ja puutarhurit odott a vat jo sateiden alkamista.

Seuraavana päivänä vuorimaisema vaihtuu aina vain tasaisemmaksi. Lähestymme mielikuviamme parhaiten vastaavaa osaa Saharasta eli punaista hiekka-aavikkoa.

Kello 16:n aikaan olemme Merzougassa lähellä Algerian rajaa. Kyseessä on verrattain iso paikkakunta, mutta tähän aikaan kadut ovat tyhjiä ja kaupat ovat sulkeneet ovensa.

Kaikki fyysinen työ on keskeytettävä kuumimpien tuntien ajaksi, sillä jo käveleminen tuntuu raskaalta. Pieni tuulenvire ei tuo helpotusta kuumuuteen: se tuntuu kasvoilla hiustenkuivaajan ilmavirralta.

Enää lyhyt ajomatka, ja olemme Erg Chebbin dyyneillä. Korkeimmat dyynit ovat noin 150 metrin korkuisia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Pian istun dromedaarin selässä. Kokemusta voi verrata keinuhevosella ratsastamiseen. Tarkoitus on matkata ensin korkealle dyynille auringonlaskua katsomaan ja jatkaa sitten telttaleirille.

Aavikolla ei ole enää autiota. Joka suunnasta saapuu kymmeniä turisteja dromedaareilla, maastoautoilla ja mönkijöillä. Valokuvaamisen ohella dyyneillä voi harrastaa hiekkalautailua, ja riemunkiljahdukset täyttävät tienoon.

Myöhemmin telttaleirikylässä tarjoillaan illallinen, jonka päätteeksi on perinteinen musiikkiesitys. Rummutuksen aikana miljoonat tähdet syttyvät taivaalle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kukaan ei nuku seuraavana yönä. Muina vuodenaikoina turisteille varatuissa teltoissa voi olla viileääkin, mutta nyt sisälämpötila on noin 50 astetta. Istun ulkona telttatuolissa ja katselen linnunrataa.

Kun aurinko nousee, aavikolla on erityisen kaunista. Kuulaan valon määrä lisääntyy nopeasti, ja dyynit telttojen takana tulevat esiin. Vaikka maisemassa ei ole puita, taloja tai vesialueita, se on kaikkea muuta kuin tyhjä.

Muistan ajatukseni myöhemmin Marrakeshissa, missä erään pienen ravintolan omistaja katsoo uudestaan ja uudestaan Merzougassa lapsuudenkotinsa lähellä kuvattua musiikkivideota.

Hän kertoo kaipaavansa jatkuvasti kotiseudulleen, jonka rauhallisuus ei voisi enempää erota Marrakeshin turistialueiden melskeestä.

Saharassa on kuitenkin vielä rajatummin työmahdollisuuksia kuin Marrakeshissa, joten paluu kotiin aavikolle ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta kovin todennäköiseltä. Berberimusiikki tuo kuitenkin pienen helpotuksen koti-ikävään.