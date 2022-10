Tiedusteluviranomaisten toiminnasta on tehty tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä neljä tutkimispyyntöä tiedusteluvalvontavaltuutetulle.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen pitää määrää vähäisenä, kun tilannetta vertaa edellisvuosiin.

Koko viime vuonna tiedusteluvalvontavaltuutettu sai 13 tutkimispyyntöä ja vuotta aiemmin 20. Vuonna 2019 tiedusteluvalvontavaltuutettu toimi puoli vuotta ja tänä aikana tutkimispyyntöjä jätettiin 11.

– Tutkimispyynnöt ovat arvioni mukaan vähentyneet sen takia, että ne ihmiset, jotka epäilevät valikoituneensa tiedustelun kohteeksi, ovat tutkimispyyntönsä tehneet pääosin toimintani ensimmäisinä vuosina.

Hakosen mukaan tietämättömyys tutkimispyynnön mahdollisuudesta tuskin on merkittävä syy pyyntöjen vähäiselle määrälle tänä vuonna.

– Kerromme tutkimispyyntömahdollisuudesta muun muassa verkkosivuillamme.

Uusi tiedustelulainsäädäntö tuli voimaan keväällä 2019. Laki antoi viranomaisille ensi kertaa kaivatut valtuudet muun muassa tietoliikennetiedusteluun.

Tutkimispyynnössä tiedusteluvalvontavaltuutettua pyydetään selvittämään, onko tiedusteluviranomainen toiminut lainmukaisesti.

– Tyypillisesti pyynnön tehneet ovat esimerkiksi epäilleet tiedusteluviranomaisen kuunnelleen heidän puheluitaan, Hakonen kertoo.

Tutkimispyyntöjä tekevät eivät läheskään aina yksilöi sitä, minkä tiedusteluviranomaisen tiedonhankinnan kohteena he epäilevät olleensa.

Tämän vuoksi tiedusteluvalvontavaltuutettu tarkastaa säännönmukaisesti kaikkien tiedusteluviranomaisten toiminnan.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisten toimintaa. Nämä viranomaiset työskentelevät Suojelupoliisissa, Pääesikunnan tiedusteluosastolla ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksella.

Hakonen ei kerro tiedustelutoiminnan arkaluonteisuuden vuoksi mitään tutkimispyyntöjen tekijöistä – ei edes sitä, onko heissä ollut ”mattimeikäläisiä”.

– Julkisuus voisi vähentää tutkimispyynnön tekijöiden halukkuutta saattaa asioita vireille ja vihjetietojen antajien halukkuutta antaa tietoja.

Tiedustelulakien erityissäännökset rajoittavat myös tiedustelun kohteen tiedonsaantioikeutta. Tiedusteluvalvontavaltuutettu ei voi paljastaa tutkimispyynnön tekijälle edes sitä, onko häntä tiedusteltu.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu tarkastaa tiedustelumenetelmien käytön laillisuutta reaaliaikaisesti. Viime vuonna hän teki 148 valvontakäyntiä. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä kertyi 110 valvontakäyntiä eli tahti on sama kuin viime vuonna.

Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että Ukrainan sota ei ole lisännyt suomalaisviranomaisten tekemää tiedustelua?

– Ei voi, koska yhden käynnin aikana voimme tarkastaa useampia tiedusteluun liittyviä päätöksiä, ja tästä emme kerro tarkemmin.

Valvonnan tuloksista valtuutettu kertoo vain vuosikertomuksessaan ja siinäkin yleisellä tasolla.

Raporteista ilmenee, että tiedustelun kohdentaminen on ollut lainmukaista tiedusteluvalvontavaltuutetun kaikkina toimintavuosina.

– Valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi emme kerro valvontakäyntien ajallisesta ja sisällöllisestä kohdentamisesta myöskään valvonnan kohteena oleville tiedusteluviranomaisille.

Valvontakäyntien yhteydessä tarkastetaan muun muassa kaikki tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja lupavaatimukset käräjäoikeudelle.

Tiedusteluviranomainen tarvitsee Helsingin käräjäoikeuden luvan, jos tarkoituksena on hankkia tietoa kohdehenkilöstä keinoin, jotka puuttuvat merkittävästi perusoikeuksiin. Käräjäoikeudessa käsiteltyjen lupien määrä on salaista tietoa.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Siviili- ja sotilastiedustelun parlamentaarisena valvojana toimii eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta.

Miksi panttaatte tietoa, tiedusteluvalvontavaltuutettu?

Rai Suihkonen / Uutissuomalainen

Perusoikeuksien ja demokratian toteutumista edistävä Effi ry on arvostellut tiedustelutoiminnan valvonnan salamyhkäisyyttä. Valtioneuvoston selontekoon liittyvässä lausunnossaan yhdistys muun muassa katsoo, että tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomuksen julkisesta osuudesta ei ole juuri hyötyä tiedustelutoiminnan oikeasuhtaisuuden arvioinnissa.

Effin mukaan olisi olennaista tietää esimerkiksi se, paljonko eri tiedustelukeinoja on käytetty ja kuinka moneen henkilöön niitä on kohdistettu, kuinka laajoja datamääriä ja verkkoalueita tietoliikennetiedustelussa on analysoitu ja kuinka montaa eri henkilöä koskevia tietoja tiedusteluviranomaiset ovat saaneet muiden viranomaisten rekistereistä. Yhdistys on korostanut pelkän suuruusluokan riittävän.

“Tällaisten tietojen avulla voitaisiin todeta, onko tiedustelu pysynyt hyväksyttävissä rajoissa, vai uhkaako se luisua massavalvonnaksi. Tämä on olennaisin kysymys ihmisoikeuksien, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen keskustelun näkökulmasta”, yhdistys toteaa lausunnossaan valtioneuvoston selonteosta.

Tiedustelutoiminnan valvontaa koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2019.

Miksi panttaatte tietoa, tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen?

– Siviili- ja sotilastiedustelun tehokkuuden turvaamiseksi sen kohteiden, menetelmien ja suorituskykyjen laaja-alainen salassa pidettävyys on lähtökohtaisesti perusteltua. Tämä johtuu siitä, että tiedustelun kohteena olevaa, kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavaa toimintaa harjoittavien vieraiden valtioiden ja terroristijärjestöjen toiminta on luonteeltaan suunnitelmallista, järjestäytynyttä ja ammattimaista sekä jatkuvaa tai toistuvaa.

Hakonen myös korostaa, että tiedusteluvalvontavaltuutetun vuosikertomuksissa kerrotaan ensisijaisesti valtuutetun omasta toiminnasta, ei valvottujen tiedusteluviranomaisten tekemisistä.

– Jos minulta pyydettäisiin tiedusteluviranomaisten toimintaa koskeva turvallisuusluokiteltu tieto, olisi minun julkisuuslain mukaan siirrettävä tällainen tietopyyntöasia tiedusteluviranomaisen ratkaistavaksi, Hakonen huomauttaa.

Sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat ilmoittaneet pyrkivänsä kehittämään tiedustelutoiminnan vaikuttavuus- ja seurantamittareita, joista ainakin osa voisi Hakosen mukaan ilmeisestikin olla julkisia.

– Tällaisten indikaattorien kehittäminen on erittäin kannatettavaa, hän toteaa.