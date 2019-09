Kuusi Jehovan todistajaa vangittu Venäjällä – “Ketkä ovat vuorossa seuraavaksi?”

Jehovan todistajien asema käy Venäjällä vaikeammaksi. Uskonnollinen liike on kielletty ja sen kannattajia on pidätetty sekä määrätty kotiarestiin.

Kuusi Jehovan todistajaa on tuomittu vankeusrangaistuksiin Venäjällä Saratovin kaupungissa.

Kaksi syytettynä ollut henkilöä tuomittiin kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Kolmen muun tuomiot olivat kahden vuoden mittaisia vankeusrangaistuksia.

Tuomittuja syytettiin ekstremistisestä toiminnasta.

Jehovan todistajien oman tiedotteen mukaan tuomitut miehet eivät ole syyllistyneet tällaiseen toimintaan vaan he ovat harjoittaneet rauhassa omaa uskontoaan.

– Se, mitä Venäjällä tapahtuu, on järkyttänyt Jehovan todistajia ympäri maailman. Uusimmat tiedot mielivaltaisista vankeustuomioista osoittavat, että Jehovan todistajien uskonnollinen vaino jatkuu ja vain kiihtyy Venäjällä, sanoo Jehovan todistajien Suomen tiedottaja Jukka Palonen .

Tähän mennessä Venäjällä vangittujen määrä nousee kaikkiaan seitsemään. Viime helmikuussa Jehovan todistajiin kuuluva Dennis Christensen tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Pidätykset alkoivat kotietsinnöistä, jotka tehtiin viime vuoden kesäkuussa. Pidätettyinä olevia vankeja on kidutettu raa’asti.

Satoja syytteitä nostettu

Jehovan todistajien omien tietojen mukaan Venäjällä on nyt nostettu syytteitä 251 kyseistä uskontoaan harjoittavaa henkilöä kohtaan.

Lisäksi kymmeniä ihmisiä on pidätettynä tai tutkintavankeudessa. Reilu 20 henkilöä on määrätty kotiarestiin.

Jehovan todistajien toiminta Venäjällä kiellettiin vuonna 2017. Sen jälkeen yhteisön jäseniä on otettu kiinni. Lisäksi heidän omaisuuttaan on takavarikoitu ja Jehovan todistajiin kuuluvia ihmisiä on määrätty matkustuskieltoon.

Yhteisöä pidetään Venäjällä ääriliikkeenä.

Ihmisoikeusjärjestöt sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat vaatineet, että Venäjän on turvattava perustuslakiin kirjattu kansalaisten kokoontumis- ja uskonnonvapaus.

– On kiinnostavaa kysyä, että jos Jehovan todistajia vainotaan Venäjällä nyt, ketkä ovat siellä vuorossa seuraavaksi?, Palonen kysyy.