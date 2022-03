Kymmeniä kuoli moskeijaräjähdyksessä Pakistanissa

Pakistanin luoteisosassa Peshawarissa ainakin 30 ihmistä on kuollut shiiamuslimien moskeijassa tapahtuneessa voimakkaassa räjähdyksessä, kertovat sairaalalähteet. Lisäksi yli 50 ihmistä on haavoittunut. BBC:n mukaan monien haavoittuneiden tila on kriittinen. Hieman ennen perjantainrukousten alkamista tapahtunutta räjähdystä epäillään pommi-iskuksi. Mikään ryhmittymä ei ole toistaiseksi ilmoittautunut iskun tekijäksi. Silminnäkijä kertoi nähneensä miehen, joka ampui kohti kahta poliisia ja meni...

