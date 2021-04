Kymmeniä tuhansia koronatapauksia jää testaamatta – tartuntoja voi todellisuudessa olla kaksinkertainen määrä

THL on selvittänyt viime keväästä lähtien, miten paljon koronatapauksia todellisuudessa on ollut. Korona voi jäädä tilastoimatta, jos se sairastetaan oireettomasti. Piilotartuntojen määrää on vähentänyt helppo pääsy testeihin.