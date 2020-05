Kysely: Terveys tärkeämpi kuin taloushuolet koronarajoitusten poistamisessa

Merkittävä enemmistö ihmisistä eri puolilla maailmaa haluaa hallitusten asettavan ihmisten terveyden etusijalle, kun eri maissa vähitellen käynnistellään jälleen taloudellista toimintaa.

Asia käy ilmi Reutersin mukaan maailmanlaajuisesta kyselystä, joka tunnetaan nimellä Edelman Trust Barometer. Barometri on selvittänyt kymmenientuhansien ihmisten mielipiteitä noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Sen tuottaa amerikkalainen viestintäyhtiö Edelman.

Yhteensä 67 prosenttia oli samaa mieltä tämän väittämän kanssa: hallituksen tärkein tehtävä pitäisi olla mahdollisimman monen hengen pelastaminen, vaikka se tarkoittaisi, että talous elpyisi hitaammin.

Asiaa kysyttiin yli 13 000 ihmiseltä 15.–23. huhtikuuta muiden muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Intiassa, Japanissa ja Meksikossa.

Joka kolmas vastaajista piti kuitenkin tärkeänä, että eri maiden hallituksille alkaa olla tärkeämpää pelastaa työpaikkoja kuin pitää voimassa jokaista varotoimea koronaviruksen vuoksi.

Noin 76 prosenttia japanilaisista halusi, että terveys pitäisi asettaa etusijalle talouden kustannuksella. Kiinassa samaa mieltä oli 56 prosenttia. Kiinassa todetaan enää muutamia uusia tartuntoja päivässä.

Yhdysvalloissa sama luku oli 66 prosenttia. Presidentti Donald Trump rohkaisi joitakin protesteja, joissa vastustettiin koronarajoituksia.

Britanniassa ja Ranskassa 70 prosenttia tai enemmän oli sitä mieltä, että terveys ajaa taloushuolten ohi.

– On monimutkaista, kun on kaksi kriisiä samaan aikaan, terveys- ja talouskriisi, sanoi Reutersille toimitusjohtaja Richard Edelman Edelmanista.

Muiden muassa Uuden-Seelannin ja Vietnamin viranomaisia on ylistetty tiukkojen koronarajoitusten asettamisesta varhain. Yhdysvalloissa, Britanniassa, Japanissa ja Venäjällä hallituksia on kuitenkin arvosteltu siitä, että valmiustaso pandemiassa on ollut puutteellinen.

Edelmanin kyselyssä luottamus hallituksiin on kuitenkin noussut ennätysmäisen korkealle, 65 prosenttiin.