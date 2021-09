The Big Short Sub klo 21.00 *** Nykyaikainen talousajattelu taitaa mennä niin, että elämme jatkuvasti seuraavan kriisin odottelussa. Oleellista vain on oivaltaa, milloin seuraava kupla puhkeaa. Sen lajin sankareista kertoo Adam McKayn tosipohjainen draamakomedia. Hymy kyllä hyytyy, kun kyynisyys jyllää, ja alan termistöä heitellään katsojan naamaan kuin marraskuu räntää. Christian Bale on sijoittaja Michael Burry,…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja