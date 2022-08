Vuosikymmeniä kestäneet tutkimukset eivät ole osoittaneet serotoniinitason aiheuttavan masennusta, todetaan University of College Londonin (UCL) tutkimuksessa. UCL:n meta-analyysi kyseenalaistaa masennuslääkkeiden vaikutuksen. Masennuslääkkeiden teho perustuu aivojen kemiallisen epätasapainon hypoteesiin. Ajatuksena on, että lääkkeiden avulla korjataan matalia serotoniinitasoja. Teoria aivojen kemiallisesta epätasapainosta on ollut suosittu ja vaikuttanut masennuslääkkeiden käytön kasvuun. Englannissa masennuslääkkeitä määrätään vuosittain joka kuudennelle aikuiselle....