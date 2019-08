Lähes 90 lapsiuhria — Poliisi on paljastunut vajaan vuoden sisällä neljä poikkeuksellisen laajaa lasten hyväksikäyttövyyhtiä eri puolilla Suomea

Poliisin tutkimista lasten vyyhdeistä yhdessä taustalla oli hyväksikäyttäjien rinki ja kahdessa tekijä toimi yksin. Oulun tapahtumissa kyse on ilmiöstä, johon liittyi useita yksittäisiä eri maahanmuuttajatausten tekijöiden tekemiä rikoksia.

Vajaan vuoden aikana poliisi on tiedottanut neljästä poikkeuksellisen laajasta lapsiin kohdistuvasta hyväksikäyttövyyhdistä. Jutut ovat tapahtuneet eri puolilla Suomea, eivätkä liity toisiinsa.

Uhreiksi näissä rikosvyyhdeissä on joutunut yhteensä ainakin 87 lasta.

Suurta osaa teoista poliisi tutkii tai on tutkinut törkeinä seksuaalirikoksina.

Poliisihallituksen mukaan seksuaalirikosilmoitusten määrä kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 16 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Poliisihallituksen mukaan kasvua selittää se, että seksuaalirikoksista ilmoitetaan aiempaa herkemmin. Myös pitkien rikossarjojen ilmitulo on lisännyt lyhyelle ajanjaksolle kirjautuvien rikosten määrää.

Oulun vyyhti

Oulun poliisi sai vuoden 2018 aikana viitteitä siitä, että ulkomaalaistaustaiset miehet houkuttelivat suomalaistyttöjä seksuaaliseen kanssakäymiseen. Poliisin tietojen mukaan ilmiöön liittyi houkuttelua päihteillä ja tupakalla.

Lapsiin kohdistuneiden rikosasioiden suuresta määrästä ja muuttuvasta tilanteesta johtuen Oulun poliisi lisäsi resursseja lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkintaan.

Syksyllä 2018 Oulun poliisi sai muiden viranomaisten kautta tietää, että alaikäinen tyttö oli joutunut peräti kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen hyväksikäyttämäksi.

– Marraskuussa 2018 erillisiä tapauksia tuli ilmi neljä lisää. Tämä oli sattumaa, eivätkä tapaukset liittyneet toisiinsa, kuvailee rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista.

Oulun poliisi päätti puuttua tilanteeseen ja tiedotti tarkoituksellisesti ilmiöstä torjuakseen uusia lasten hyväksikäyttöjä.

– Alkuvuodesta 2019 maahanmuuttajamiesten lapsiin kohdistamia juttuja tuli ilmi lisää. Yhteensä näissä jutuissa uhreiksi on joutunut 17 lasta, Kiiskinen sanoo.

Osassa jutuista oikeus on antanut jo tuomion.

Huumattuja poikia videoilla

Viime maaliskuussa keskusrikospoliisi (Krp) tiedotti poikkeuksellisen laajasta ja väkivaltaisesta lasten hyväksikäyttövyyhdistä. Tiedottamisen ajankohdasta huolimatta juttu ei liity millään tavalla Oulun tapahtumiin.

Krp aloitti oli aloittanut jutun tutkinnan jo syksyllä 2017 saatuaan ulkomaalaisilta viranomaisilta tiedon, että lasten hyväksikäyttöön liittyvää kuvamateriaalia on liikuteltu suomalaisesta IP-osoitteesta.

Poliisi selvitti, että viisi suomalaismiestä oli osallistunut vuosien ajan kansainväliseen rinkiin, joka tuotti ja levitti lasten hyväksikäyttökuvia ja –videoita.

Suomessa miehet olivat hyväksikäyttäneet fyysisesti kuutta alaikäistä suomalaispoikaa. Pojat ovat asuvat eri puolilla Suomea. Poikia oli muun muassa pahoinpidelty ja huumattu raiskausten yhteydessä.

Suomalaismiesten tietolaitteilta löytyi valtavat määrät eri puolilla maailmaa tuotettuja kuvia ja videoita, joissa lapsia raiskattiin ja pahoinpideltiin.

Nuorimmat uhrit kuvissa ja videoissa olivat muutaman kuukauden ikäisiä vauvoja. Yhdessä videossa lapsi tapettiin hyväksikäytön yhteydessä.

Juttu on syyttäjällä.

Helsingin Laajasalon “Eno”

Heinäkuussa Helsingin poliisi kertoi epäilevänsä Laajasalon kaupunginosassa asuvaa miestä useista törkeistä lasten hyväksikäytöistä. Uhreja teoissa on ainakin kaksitoista, mutta poliisi uskoo, että heitä saattaa olla enemmänkin.

Poliisi uskoo, että Laajasalossa asuva mies houkutteli alaikäisiä tyttöjä asunnolleen alkoholin ja muiden päihteiden avulla. Nuorten keskuudessa mies tunnettiin nimellä “Eno”.

Miestä epäillään muun muassa useista törkeistä seksuaalirikoksista.

Rikokset alkoivat vuonna 2006 ja jatkuivat kolmentoista vuoden ajan. Uhrit olivat tekoaikaan alaikäisiä.

Osaan lapsista mies kohdisti hyväksikäyttöä hyvin pitkään.

Poliisi pääsi jutun jäljille, kun yksi miehen uhreista teki rikosilmoituksen poliisille. Poliisi tutkii juttua yhä, epäilty on vangittuna.

Espoolaisella 52 uhria

Tiistaina Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi saaneensa valmiiksi esitutkinnan jutussa, jossa kolmekymppisen espoolaismiehen epäillään hyväksikäyttäneen 52 tyttöä.

Rikokset ovat tapahtuneet vuosien 2018 ja 2019 aikana. Uhrit tekoaikaan 9-15-vuotiaita ja asuivat eri puolilla Suomea.

Poliisi epäilee espoolaismiehen syyllistyneen 12 uhrin osalta lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön, josta maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.

Mies houkutteli lapsia sosiaalisessa mediassa viestittelyyn kanssaan. Keskustelut muuttuivat nopeasti seksuaalissävytteiseksi, jonka jälkeen mies ruinasi lapsilta kuvia ja videoita. Hän myös lähetteli itse alaikäisille tytöille kuvamateriaalia.

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan törkeimmissä jutuissa teot on kohdistettu erittäin nuoriin lapsiin ja tekotavassa on uhreja nöyryyttäviä piirteitä.

Espoolaismiehen epäillyt rikokset eivät liity aiemmin vuoden sisällä paljastuneisiin laajoihin lasten hyväksikäyttövyyhteihin. Poliisi pääsi vyyhdin jäljille, kun yhden uhrin vanhemmat tekivät miehen viestittelystä rikosilmoituksen.

Espoolaismies on ollut vangittuna maaliskuusta lähtien. Juttu on on siirtymässä syyteharkintaan.

Oulussa ilmoitusten määrä tuplaantui

Oulun poliisilaitoksen alueella seksuaalirikosten määrä kasvoi alkuvuodesta peräti 85 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Oulun kaupungin alueella ilmoitusten määrä tuplaantui.

Samoin lasten hyväksikäyttöilmoitusten määrä kaksinkertaistui.

– Seksuaalirikoksiin liittyvä uutisointi on madaltanut kynnystä tehdä rikosilmoitus näistä asioista, mikä on hyvä asia, arvioi rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista.

– Valitettavasti seksuaalirikoksia näyttäisi myös tapahtuvan aiempaa enemmän.

Oulun poliisi toivoo, että viranomaisten tiukka puuttuminen ilmiöön laaja-alaisesti ja seksuaalirikosten saama julkisuus hillitsisi ajan kuluessa rikosten määrää.

– Maahanmuuttajien alaikäisiin kohdistamiin seksuaalirikoksiin puuttuminen ja niistä tiedottaminen sai ihmiset aktivoitumaan ja ilmoittamaan kaikista seksuaalirikoksista.

– Osa näistä tapauksista on tapahtunut vuosia sitten ja suurimmassa osassa tekijä on kantasuomalainen, Kiiskinen kuvailee.

Kiiskinen toivoo, että poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla olisi jatkossakin resursseja panostaa erityisesti lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tutkintaan.

– Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vakavia tahallisia ja harkittuja tekoja, joissa käytetään hyväksi uhrin puolustus- ja harkintakyvyttömyyttä, Kiiskinen toteaa.

– Siksi olisi hyvä, että myös tuomiot niistä olisivat riittävän kovia, jotta yhteiskunnan viesti rikoksentekijöille olisi selkeä ja rangaistuksilla olisi ennalta estävää vaikutusta.