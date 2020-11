Lähes puolet Slovakian väestöstä kävi koronatesteissä lauantaina, tavoitteena kaikkien testaaminen

Kyseessä on maailman laajin koko aikuisväestön testaus, ja se aiotaan toistaa viikon kuluttua. Testien avulla maa toivoo välttävänsä tiukat ja laajat koronarajoitukset. Testi on vapaaehtoinen, mutta ilman sitä on jäätävä karanteeniin.