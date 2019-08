Vallitsevan käsityksen mukaan jalkapallo on varhaisen oppimisen laji ja nuorena tapahtuva erikoistuminen on suositeltavaa. Aina löytyy kuitenkin säännön vahvistavia poikkeuksia. Sakari Tukiaisen tie suomalaiselle eliittitasolle on ollut poikkeuksellinen, jopa ainutlaatuinen....