Länsi-Euroopassa tulvauhreja jo yli 120, Saksassa kuollut yli sata

Länsi-Eurooppaa koettelevien tulvien ja rankkasateiden uhrimäärä on kohonnut jo ainakin 126:een. Saksan länsiosista on löydetty 103 kuolonuhria, ja Belgiassa henkensä on menettänyt ainakin 23 ihmistä.