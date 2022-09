Länsinaapurista ei mitään uutta – Vasemmisto ja oikeisto ovat yhä tasoissa

Ruotsin valtiopäivävaalien alustavaakin tulosta joudutaan jännittämään ainakin viikon puoliväliin saakka. Ääntenlaskun ollessa maanantaina kesken oikeiston porvariblokilla oli yhden edustajanpaikan 175–174 etumatka punavihreään puolueblokkiin. Yhtä tasaväkistä on työnsä päättävillä nykyisillä valtiopäivillä.

Äänissä laskettuna ero oli vain noin 47 000. Keskiviikkona laskettavia myöhäisiä ennakkoääniä ja ulkoruotsalaisten saattaa olla enemmän kuin edellisissä vaaleissa (noin 202 000), joten tuloksen valmistuminen saattaa venyä torstaille.

Tiukasta tilanteesta huolimatta vaalien suurimman voittajan ja toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson kävi jo maanantaina kokoomuksen valtiopäivätoimistolla Tukholmassa. Åkesson tyytyi toteamaan käyneensä lounaalla, mutta esimerkiksi Aftonbladet-lehden mukaan kyseessä oli käytännössä keskustelujen aloittaminen hallitusyhteistyöstä.

Myös kahden muun porvariblokin puolueen johtajia odotettiin tapaamiseen kokoomuksen toimistolle.

Punavihreään blokkiin luetaan sosiaalidemokraattien lisäksi ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue. Porvariblokki koostuu maltillisesta kokoomuksesta, ruotsidemokraateista, kristillisdemokraateista ja liberaaleista.

Pieniä muutoksia, suuria seurauksia

Porvariblokin niukka etumatka ääntenlaskussa tuskin enää muuttuu loppujen äänten laskennassa, arvioi valtio-opin professori Peter Esaiasson Göteborgin yliopistosta STT:lle.

Hän uskoo hallituksen muodostamisen olevan kahdesta poliittisesta blokista lopulta helpompaa niukassa etulyöntiasemassa olevalla porvaripuolella. Näin siksi, että jos ruotsidemokraatit saavat tarpeeksi tavoitteitaan läpi, puolue tyytynee jäämään tukipuolueeksi hallituksen ulkopuolelle. Tämä taas varmistaisi pienen liberaalipuolueen tuen kokoomusjohtaja Ulf Kristerssonin johtamalle hallitukselle.

Esaiassonin mukaan Ruotsin tämänkertaiset vaalit olivat hyvin kaksijakoiset.

– Puolueiden kannatuksessa tapahtui keskinäisiä muutoksia paljon vähemmän kuin yleensä vaaleissa sitten 1970-luvun. Vaalituloksen poliittiset seuraukset ovat kuitenkin suuret, Esaiasson kertoi.

“Sosiaalidemokratian asema on vahva”

Ruotsidemokraattien ohella toinen vaaleissa selvästi äänimääränsä lisännyt puolue oli sosiaalidemokraatit, joka on yhä ylivoimaisesti suurin puolue yli 30 prosentin osuudella äänistä. Tämä antaisi nykyiselle pääministeri Anderssonille vahvan selkänojan luotsata myös uutta hallitusta, jos voimasuhteet lopulta kääntyisivät punavihreän blokin eduksi.

– Kannatuksemme on kasvanut, ja on selvää, että ruotsalaisen sosiaalidemokratian asema on vahva, Andersson kertoi vaalivalvojaisissa.

Punavihreällä puolella murheenkryyni on vasemmistopuolue, jota sosiaalidemokraatit sen paremmin kuin keskustapuoluekaan eivät halua uuteen hallitukseen. Punavihreä hallitus tarvitsisi kuitenkin vasemmistopuolueen tukea, jonka kärsimä vaalitappio voi tosin hillitä puolueen ärhäkkyyttä esittää vaatimuksia.

Uudet valtiopäivät kokoontuvat Ruotsissa ensimmäisen kerran 26. syyskuuta. Hallitustunnustelut aloitetaan puhemiehen johdolla jo ennen sitä, jos nykyinen pääministeri Andersson ilmoittaa eroavansa.

