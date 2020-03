Lapista palanneilla matkailijoilla todettiin koronatartuntoja

Ministeri Krista Kiurun mukaan koronatartuntoja on havaittu lomalaisilla, jotka ovat palanneet Lapista.

Lapin hiihtokeskuksista on paljastanut kaksi koronatartuntaketjua. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa perjantaina. Kiurun mukaan koronatartuntoja on havaittu lomalaisilla, jotka ovat palanneet Lapista. Tartuntojen epäillään olevan peräisin hiihtokeskuksista. Tiedotustilaisuudessa ei kerrottu, mistä hiihtokeskuksista on kyse.

Lapland Hotelsin, Lapland Safariksen, Lapland ski resortsin ja Ylläs-Skin omistaja North European Invest Oy Kertoo päättäneensä sulkea kaikki toimintonsa viimeistään ensi viikon lauantaina koronaepidemian vuoksi. Suuri osa kohteista suljetaan yhtiön mukaan jo ennen lauantaita. Hiihtokeskukset ovat viimeistä kertaa auki 27. maaliskuuta.

Yhtiön mukaan koronaviruspandemian tartuntatilanne on pahentunut ja terveysviranomaiset suosittelevat matkailun rajoittamista edelleen myös kotimaassa.

”Suomen hallituksen linjauksen tukemiseksi sekä asiakkaiden ja henkilökunnan parasta ajatellen North European Invest Oy sulkee omistamiensa Lapland Hotelsin, Lapland Safariksen sekä Lapland Ski Resortin toiminnot tämän talvikauden osalta. Sulkeminen koskee kaikkia Lapin ja Etelä-Suomen hotelleja, ravintoloita, ohjelmapalveluita sekä hiihtokeskuksia Ylläksellä, Oloksella, Pallaksella, Luostolla ja Ounasvaaralla Rovaniemellä.”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

– Olemme seuranneet viranomaisten ohjeistuksia tarkasti ajatellen kaikkia toimipisteitämme. Nykytilanteessa olemme päätyneet seuraavana luonnollisena askeleena sulkemaan kaiken toimintamme Lapissa, jotta voimme omalta osaltamme osallistua epidemian kontrolloimiseen. North European Invest Oy:n yrittäjä Pertti Yliniemi sanoo.