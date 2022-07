Sunnuntaina sää on idässä, keskisessä Suomessa ja Lapissa sateista, muualla on pääosin poutaa. Lämpötila on idässä noin 16–17 astetta, Lapissa 13–16 astetta ja muualla Suomessa 20 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on maan lounaisosissa, jossa mittarin lukemat voivat kivuta 24 asteeseen. Perjantain ja lauantain välisenä yönä halla vieraili Lapin Enontekiöllä ja Jomalassa Ahvenanmaalla, kertoi Ilmatieteen laitos...