Lapsi sylkee, potkii ja raivoaa, eivätkä aikuiset voi mitään – lastensuojelu tyrii Nora Fingscheidtin elokuvassa, mutta tekijöille filmi on tuonut kunniaa

Villistä ja vihaisesta tytöstä kertova System crasher on muutamassa kuukaudessa kerännyt yli jo 20 palkintoa kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Saksan Oscar-ehdokas Nora Fingscheidt pokkasi perjantaina Helsingissä kansainvälisen käsikirjoittajapalkinnon. Rakkaimmat festivaalimuistot ohjaajalla on kuitenkin Sodankylän "filkkareilta". Siellä hän on nukkunut teltassa ja nauttinut Suomen kesästä.

Tyttö on kuin epäkuntoon mennyt Peppi Pitkätossu. Hän on impulsiivinen, epäsovinnainen ja suloinen. Samaan aikaan hän on täysin hallitsematon ja väkivaltainen: sylkee, potkii ja raivoaa. Kaikki, mihin hän koskee, tuntuu...

