Lastentautien erikoislääkäri Hannu Nissinen neuvoo, miten pienen flunssapotilaan oloa voi helpottaa – katso viisi vinkkiä

1 Hunaja voi auttaa yskään. ”Hunajaa voi antaa yli 1-vuotiaille. Sen hyödyistä lasten yskän hoidossa on myös tutkimusnäyttöä. Sopiva annos on noin ruokalusikallinen sellaisenaan tai nesteeseen sekoitettuna. Yskänlääkkeitä en itse määrää lapsille koskaan. On tutkittu, että niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Höyryhengitys on vanha keino, joka kosteuttaa ylähengitysteitä ja voi saada liman liikkumaan....

