Lauri Markkanen uskoo parempien aikojen olevan edessä

Lauri Markkanen ja Chicago Bulls matkustivat tiistaina Yhdysvaltain länsirannikolle, jossa Bulls aloittaa tänään vieraspelikiertueen kohtaamalla Golden State Warriorsin. Loukkaantumisten heikentämä Warriors on voittanut tällä kaudella vain kolme peliä ja omistaa NBA:n huonoimman voittosuhteen.

Bulls on voittanut 18 ottelustaan kuusi, mikä on alittanut seuran itsensä asettamat ennakko-odotukset rajusti. Samoin on käynyt Lauri Markkaselle, joka on kirjauttanut NBA-uransa huonoimpia lukemia lähes jokaisessa tilastokategoriassa.

– Minulla on ollut vaikeita aikoja myös ensimmäisten kahden vuoteni aikana, joten en sanoisi, että tämä on ensimmäinen kerta. Mutta aina näistä päästään läpi. Pysyn positiivisena, pysyn luottavaisena, jatkan työtekoa ja otan sen mitä puolustus minulle antaa. Hakeudun omille paikoilleni. Siinä on suurin piirtein se mitä voin tehdä, Markkanen sanoi NBC Sportsille ennen matkalle lähtöä.

– Kyse on paljolti henkisistä asioista. Kun sanon, että jatkan työntekoa, se ei tarkoita pelkästään kentällä. Tietenkin teen töitä myös kentän ulkopuolella. Ajattelen peliä ja parannan sillä tavalla. En voi roikottaa päätäni ja luovuttaa. Sitä vain jatkaa työntekoa, ja paremmat ajat ovat edessä.

Markkanen hymyili, kun häneltä kysyttiin, pitäisikö hänen keskustella päävalmentaja Jim Boylenin kanssa kutistuneesta roolistaan.

– Yrität todella saada minut sanomaan jotakin? Minä ja valmentaja puhumme koko ajan. Meillä on hyvä suhde. Voin sanoa mitä tahansa minun tarvitsee sanoa. Meillä on ollut lukuisia keskusteluja, joten siitä ei ole kyse.

”Erilainen rooli”

Boylen on uudistanut täksi kaudeksi Bullsin hyökkäyspeliä, mikä on tarkoittanut entistä suurempaa kolmosten osuutta heitoista. Bulls on pystynyt luomaan Markkaselle runsaasti avopaikkoja, mutta hänen kolmostarkkuutensa on romahtanut 28,3 prosenttiin.

– Tämä on erilainen rooli, pelaamme tavallaan erilaista koripalloa nyt, joten siihen täytyy tottua ja toivottavasti pystymme selvittämään sen, Markkanen sanoi.

Päävalmentaja Boylen korosti tutusti työnteon ja myönteisen asenteen tärkeyttä, mutta kertoi myös tehneensä hyökkäyspeliin muutoksia Markkasta varten.

– Olemme lisänneet muutamia juttuja häntä varten. Se ei tarkoita, että hän tekisi niistä koreja, vaan että hän tekee valintoja. Hän teki läpimurron Detroitia vastaan ja tekee sen uudestaan, toivottavasti pystymme pitämään sen käynnissä hänelle ja hänen kanssaan. Ja hän pystyy pitämään sen käynnissä meille ja meidän kanssamme, Boylen pyöritteli.