Leikkauksesta toipunut Sari Essayah saa tietää jatkohoidoista ensi viikolla – “Olo on luottavainen: kristillinen vakaumus kantaa tällaisina hetkinä”

– Sarihan se täällä, terve!

Enontekiöltä asti Ouluun puoluekokoukseen saapunut pariskunta tulee halaamaan kristillisdemokraattien puheenjohtajaa Sari Essayahia kauppakeskus Valkean kahvilaan. Halauksia satelee lisää katetulla kesäkadulla, jossa on alkamassa puolueen kansalaistapahtuma.

Essayah sanoo olleensa vähän hämmentynyt siitä, kuinka paljon hän on saanut viestejä tuntemattomiltakin ihmisiltä kerrottuaan rintasyövästään. Monet ovat halunneet jakaa rohkaisuksi oman sairauskertomuksensa.

– Ne ovat rohkaisseet itseänikin puhumaan asiasta. Olen tajunnut, että hyvänen aika, jopa joka kolmas suomalainen sairastuu jossain vaiheessa syöpään. Rintasyöpä on tavallinen tauti, ja siihen on hyvät hoidot.

Essayah leikattiin pari viikkoa sitten. Hän toipui leikkauksesta niin nopeasti, että tämän viikon alussa hän saattoi kertoa hakevansa kristillisten puheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan tänään lauantaina Oulussa. Essayahilla ei ole haastajia, mutta varapuheenjohtajaksi on tarjolla enemmän ehdokkaita kuin aikoihin.

Pirteän ja energisen oloinen Essayah kertoo, että jatkohoidot selviävät ensi viikolla. Syöpä ei ollut levinnyt, mutta rintasyöpää hoidetaan kuitenkin leikkauksen jälkeen joko sytostaatteilla, sädehoidolla tai niiden yhdistelmällä.

– Olen varautunut siihen, että olen töissä voimien mukaan. Jossain vaiheessa voin joutua olemaan pois.

Avoin tiedottaminen tärkeää puoluejohtajalle

Essayah kertaa vielä, kuinka nopeasti kaikki tapahtui. Kun hän sai heinäkuun lopussa tietää syövästä ja kertoi siitä lähimmilleen tiistaina 30. heinäkuuta, puoluehallitus kuuli asiasta saman viikon lauantaina. Hän koki tärkeäksi olla avoin, koska asema puoluejohtajana ja kansanedustajana ei salli salaamista.

Valkean lavalla Essayah kertoo yleisölle, että puoluehallituksessa kansanedustaja Peter Östman ehdotti yhdessä rukoilemista.

Oma vakaumus on helluntailaiselle Essayahille merkityksellinen. Hän tuli uskoon vasta aikuisena, mutta hänellä on “helluntailaista sukutaustaa”.

Essayah sanoo, että uskosta on ollut hyötyä myös siinä, miten hän on suhtautunut sairastumiseensa.

– Minulla on ollut luottavainen mieli. Kristillinen vakaumus ja elämänkatsomus kantaa tällaisina hetkinä.

Essayah on kokenut, että eduskuntatalossa eletään niin kuin kansa keskimäärin elää: sairaudet kohtaavat kansanedustajiakin. Viime aikoina ne ovat pysäyttäneet muun muassa entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.), nykyisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) sekä kansanedustajat Matti Vanhasen (kesk.) ja Maarit Feldt-Rannan (sd.).

Nyt Essayah on nähnyt, että puolueesta löytyy sellainen tuki, joka vie asioita eteenpäin, vaikka hän joutuisi välillä sairauslomalle.

– Vastuun jakajia löytyy. Omalta porukalta tuli valtavasti vetoomuksia, että jatkaisin puheenjohtajana.

“Räsänen otti kantaa oman kirkkokuntansa asioihin”

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen käy Valkean lavalla kertomassa tuoreimmasta kohusta, joka on aiheutunut hänen kesäkuisesta tviitistään. Poliisi kertoi perjantaina aloittavansa sen takia esitutkinnan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Räsänen viittasi Pride-aiheisessa tviitissään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Setan yhteistyöhön. Hän julkaisi tviitin yhteydessä kuvan Raamatun Roomalaiskirjeen 1. luvusta. Tutkintapyynnössä pidettiin viestiä suvaitsemattomana vähemmistöjä kohtaan.

Räsänen korostaa yleisölle uskonnon- ja mielipiteenvapauksia ja toivoo kaikkien käyttävän niitä – muuten voi käydä niin, ettei kukaan kohta uskalla sanoa mitään. Kirkkovaltuutettuna hän kokee velvollisuudekseen ottaa kantaa opillisiin kysymyksiin.

Myös Essayahin mukaan Räsänen otti kantaa oman kirkkokuntansa asioihin eikä kirjoittanut puoluejohdon edustajana. Tässä mielessä Essayah seisoo Räsäsen tukena, vaikka kristillisdemokraatit ei puolueena ota kantaa kirkkokuntien sisäisiin asioihin

Essayah pitää esitutkintaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan erikoisena linjauksena.

– On selvää, ettei poliisilta työt lopu, jos opillisista keskusteluista tehdään tutkintapyyntöjä. Joku oli laittanut Facebookiin, että uskovaisten vainot ovat alkaneet, mutta minusta tämä on lähempänä itsesensuurin uhkaa.

– On demokratian kannalta vaarallista, jos keskustelukulttuuri alkaa kaventua. Puolueilla on vastuu perusvapauksista. Yhteiskunta voi huonosti, jos niitä rajoitetaan, kuten on nähty Venäjällä, Turkissa ja nyt Kiinassa Hongkongin suhteen.