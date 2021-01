Lentomatkustajat ovat huolehtineet koronatestitodistuksistaan hyvin – Matkalle lähtiessä kannattaa selvittää kohdemaan vaatimukset tarkasti

Lentomatkustajat ovat olleet hyvin perillä siitä, että lennolle lähdettäessä on esitettävä negatiivinen koronatestitodistus tai todistus sairastetusta koronainfektiosta.

– Ihmiset ovat saaneet asiasta hyvin tietoa ja matkustajille on lähtenyt asiasta tekstiviesti, jossa on linkki tarkempiin ohjeisiin. Kokemuksemme perusteella nämä ohjeet myös varsin hyvin löydetty, Finnair viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo

Finnair on kertonut edellyttävänsä kaikilta Suomeen tulevien lentojen matkustajilta koronatestitodistuksen. Todistuksen esittäminen on ollut pakollista 28. tammikuuta alkaen. Jos todistusta ei ole, matkustajat voi siirtää matkustuspäiväänsä.

– Jos todistusta ei jostain syystä ole tai matkustaja ei ehdi ennen lähtöä käydä testissä, matkustuspäivää voi siirtää. Toinen vaihtoehto on hakea lipusta korvausta, mutta ilman todistusta lentomatkalle ei voi tulla, Tallqvist sanoo.

Vaatimus perustuu THL:n vahvaan suositukseen

Lentomatkustajilta vaadittava koronatodistus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukseen ja ohjeistukseen.

THL on antanut vahvan suosituksen siitä, että kaikkien lentoyhtiöiden pitäisi edellyttää kaikilta Suomeen tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta ennen lennolle nousua.

Tallqvist kertoo, että Finnair toimii terveysviranomaisten suositusten mukaan, mutta muiden lentoyhtiöiden käytännöistä hän ei tiedä

– On hyvä muistaa, että todella moni maa vaatii vastaavat todistukset. Suomesta lähtiessä on siis syytä käyttää hieman aikaa ja selvittää kohdemaan viranomaisten vaatimukset ja ohjeistukset, jotka liittyvät koronatodistuksen esittämiseen.

Tallqvistin mukaan koronatodistus vaaditaan viimeistään lentoportilla, mutta käytännössä todistusta kysytään jo lähtöselvityksen yhteydessä.

THL:n oman suosituksen mukaan lentoyhtiöiden pitäisi ohjeistaa matkustajia näyttämään testitodistukset Suomessa lentokentällä oleville terveysviranomaisille maahantulon yhteydessä.

– Me katsomme, että todistuksessa ovat kaikki ne asiat, jotka on pyydetty tarkistamaan. Meidän pitää myös luottaa siihen, että asiakkaan toimittama lääkärintodistus on aito.

Jyväskylässä yläkoulut etäopetukseen

Sunnuntaina Suomessa on todettu 367 uutta koronavirustartuntaa. Eniten tapauksia on kirjattu Helsingissä ja Jyväskylässä.

Jyväskylän kaupunki on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, jonka vuoksi alueella on tehty tiukkoja varotoimia.

Muun muassa yläkoulujen opetus annetaan etäopetuksena seuraavan kahden viikon ajan.

Myös museot ja kirjastot suljetaan ja alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta kaupungin tiloissa keskeytetään kahdeksi viikoksi. Rajoituksista päätettiin sunnuntaina koolle kutsutussa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lauantaina kaupungissa määrättiin karanteeniin yli 500 ihmistä, mutta jo aiemmin kuluneella viikolla karanteeni oli määrätty tuhannelle ihmiselle.