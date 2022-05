Levyarvio: Florence + the Machinen pandemialevy tarttuu tanssikuumeeseen

Florence + the Machine Dance Fever Polydor Pandemialevyksi voi oikeastaan nimittää mitä tahansa, jonka artisti on levyttänyt koronan aikana. Poikkeuksellinen aika on sukupolvikokemus eikä sen vaikutuksia voi väheksyä. Monet seurauksista tulevat näkymään vasta vuosien päästä. Dance Fever on Florence + the Machinen pandemialevy. Albumi tarttuu tanssikuumeeseen ajankohtaisesti sekä historian näkökulmasta. Choreomania -kappale viittaa samannimiseen keskiaikaiseen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja