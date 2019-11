Li Anderssonin suosio on suurempi kuin hänen johtamansa puolueen – Oli viime vaaleissa koko maan toiseksi suosituin ehdokas

Li Andersson valittiin lauantaina Kuopiossa jatkokaudelle vasemmistoliiton johdossa. Antti Rinteen hallituksen opetusministeri on poliitikko, joka on edennyt politiikan huipulle nuorisojärjestöjen kautta. Anderssonin henkilökohtainen suosio on suuri, mutta hänen haasteenaan on saada se näkymään myös puolueen kannatuksessa.

Jatkokaudelle vasemmistoliiton johtoon valittu Li Andersson on poliitikko, jonka henkilökohtainen suosio on selvästi puolueen kannatusta suurempi. Esimerkiksi viime kevään eduskuntavaaleissa Andersson oli koko maan toiseksi suosituin ehdokas perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon jälkeen. Varsinais-Suomen vaalipiirissä ehdolla ollut Andersson sai vaaleissa lähes 25 000 ääntä.

Antti Rinteen hallituksessa opetusministerinä toimiva Andersson on 32-vuotias turkulainen, joka on noussut valtakunnan politiikan huipulle nuorisopolitiikan ja järjestötoiminnan kautta. Andersson on toiminut aiemmin muun muassa vasemmistonuorten puheenjohtajana.

Vasemmistoliiton johtoon kaksikielinen Andersson nousi ensimmäisen kerran Oulun puoluekokouksessa vuonna 2016. Taiteilijaisän ja toimittajaäidin tytär toimii myös kuntapolitiikassa Turun kaupunginvaltuutettuna.

Asiapoliitikkona Andersson on ainakin toistaiseksi välttynyt suuremmilta kohuilta niin politiikassa kuin yksityiselämässään.

Feministinen antikapitalisti

Andersson on kuvaillut itseään feministiksi ja antikapitalistiksi, joka tekee eron markkinatalouden ja kapitalismin välille. Erona on hänen mukaansa se, että kapitalismi ei ole vapaata markkinataloutta vaan epätasa-arvoinen järjestelmä, jossa taloudellinen valta keskittyy harvoille ja vahvoille toimijoille.

Andersson on ottanut voimakkaasti kantaa työelämään ja esittänyt kokeilua lyhyistä työpäivistä tai -viikoista. Anderssonin voi sanoa olevan monissa kysymyksissä arvoiltaan lähellä liberaaleja vihreitä, mutta eroja tulee esiin juuri työelämään liittyvissä aiheissa.

Koulutukseltaan Andersson on valtiotieteiden kandidaatti, joka on opiskellut muun muassa kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa.

Tyrmää vasemmistopuolueiden yhdistymisen

Vasemmistopuolueiden yhteistyöhön Andersson suhtautuu myönteisesti, mutta ei kuitenkaan kannata vasemmistoliiton ja Sdp:n yhdistymistä. Tämä kävi selväksi, kun Sdp:n kansanedustaja Erkki Tuomioja väläytti Lännen Median jutussa elokuussa vasemmistopuolueiden yhdistymistä.

Andersson tyrmäsi ajatuksen selvin sanoin.

– Tämähän on vanha ajatus, joka ymmärtääkseni aina säännöllisin väliajoin esitetään, mutta sille ei löydy kannatusta enkä pidä sitä hyvänä ideana. Kun katsoo, miltä puoluekenttä näyttää Pohjoismaissa ja hyvin monissa muissa Euroopan maissa, sinne mahtuu demareiden lisäksi niin tällainen punavihreä puolue kuin vihreitäkin puolueita. En usko, että politiikka toimii välttämättä niin, että yksi plus yksi on yhtä kuin nykyisten puolueiden kannatus yhteenlaskettuna, Andersson totesi.