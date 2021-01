Liittokansleri Angela Merkelin puolue valitsee tänään miesjohtajan

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin puolue äänestää lauantaina uudesta puheenjohtajastaan. Tarjolla on kolme, monessa mielessä keskenään samankaltaista miestä. Siitä huolimatta vaalista tulee merkittävä valinta Saksan vahvimman puolueen suunnasta.

Kaikki kolme Saksan kristillisdemokraattien johtajaehdokasta ovat juristikoulutuksen saaneita, läntisen Saksan katolisia miehiä kypsemmästä keski-iästä. Jokaiselle on kertynyt jo vuosikymmenien kokemus Saksan politiikasta.

Friedrich Merz vetoaa konservatiiveihin

Friedrich Merz (65) johti vuosituhannen alussa puolueryhmää Saksan liittopäivillä eli parlamentissa. Angela Merkel syrjäytti hänet ja lopulta katkera Merz ilmoitti jättävänsä politiikan. Hän siirtyi tunnustettuna talouden tuntijana liike-elämään ja keräsi miljoonaomaisuuden. Kun 2018 Merkel ilmoitti jättävänsä puolueensa puheenjohtajuuden, Merz tunsi aikansa koittaneen. Hän hävisi tällöin puheenjohtajavaalin, mutta nyt Merz yrittää johtoon uudestaan.

Merz on talouspiirien ehdoton suosikki puolueen johtoon. Puolueen konservatiivisin siipi näkisi mieluiten hänet sekä CDU-puolueen puheenjohtajana että Saksan ruorissa liittokanslerina. Hän vetoaa myös parhaiten äänestäjiin, jotka CDU on menettänyt 2010-luvulla oikeistopopulistiselle AfD-puolueelle. Koronakriisin aikana hän on kuitenkin jäänyt näkymättömäksi.

Armin Laschet jatkaa Merkelin linjalla

Armin Laschet (59) nosti kristillisdemokraatit Saksan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin suurimmaksi puolueeksi. Nyt hän johtaa osavaltiota pääministeriä vastaavassa tehtävässä. Aiemmin Laschet on ollut niin liittopäiväedustaja kuin europarlamentaarikkokin.

Politiikan keskikentän pelaajana Laschet on ollut luontevin valinta niille, jotka ovat halunneet puolueessa ja Saksassa mahdollisimman vähän minkään muuttuvan, kun Merkel astuu sivuun. Koronakriisi on kuitenkin selvästi vähentänyt hänen suosiotaan: hän on ollut kuin tuuliviiri rajoituksista päätettäessä ja kyselyiden mukaan hänen koetaan suoriutuneen epidemian estämisessä hyvin heikosti.

Norbert Röttgen voi yllättää

Norbert Röttgen (55) on toiminut liittopäivillä jo yli 25 vuoden ajan. Kymmenkunta vuotta sitten hän toimi Saksan ympäristöministerinä, kunnes Merkel heitti hänet ulos hallituksesta. Hänet tunnetaan pitkäaikaisena ulkopolitiikan asiantuntijana. Hän pärjää hyvänä ja rentona esiintyjänä myös sosiaalisen median maailmassa, jossa puolue on vanhakantaisuutensa takia monta kertaa ajanut karikoille.

Röttgen herättää ehdokkaista vähiten intohimoja eikä hänen suosionsa ollut suurta hänen ilmoittautuessaan mukaan kilpailuun. Vähitellen häntä on alettu ottaa yhä vakavammin ja suosio on kasvanut. Erityisesti monet puolueen keskilinjalaiset punnitsevat nyt mielessään valintaa Laschetin ja Röttgenin välillä.

Kovimmat nimet jääneet kulisseihin

Joulukuussa Saksan suosituimmaksi poliitikoksi noussut terveysministeri Jens Spahn ja koronakriisin hoitamisessa kunnostautunut Baijerin CSU-sisarpuolueen puheenjohtaja Markus Söder eivät ole ehdolla näissä vaaleissa, mutta silti kaikkien puoluekokousedustajien mielessä. Jos Laschet tai Röttgen valitaan nyt puheenjohtajaksi, puolue saattaa myöhemmin keväällä valita seuraavaksi kansleriehdokkaaksi jonkun muun. Tällä hetkellä eniten esillä on Söderin nimi.