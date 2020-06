Liittovaltion syyttäjä: Prinssi Andrew yrittää antaa itsestään kuvan yhteistyöhaluisena

New Yorkissa liittovaltion syyttäjän mukaan Britannian prinssi Andrew yrittää julkisuudessa näyttäytyä halukkaana yhteistyöhön liikemies Jeffrey Epsteinin liittyvässä seksuaalirikostutkinnassa. Syyttäjä kritisoi prinssin asianajajien maanantaisia väitteitä siitä, että prinssi olisi tarjoutunut ainakin kolmesti tänä vuonna auttamaan tutkinnassa.

– Tänään prinssi Andrew yritti jälleen kerran esittää itsensä julkisuudessa innokkaana ja halukkaana yhteistyöhön, syyttäjä Geoffrey Berman sanoi.

Berman lisäsi lausunnossaan, että prinssi on toistuvasti kieltäytynyt pyynnöstä sopia kuulusteluaikataulusta.

– Jos prinssi Andrew todella aikoo tehdä yhteistyötä meneillään olevassa liittovaltion tutkimuksessa, ovet pysyvät auki ja odotamme tietoa siitä, milloin meidän voimme odottaa häntä, Berman jatkoi.

Kutsu viralliseen kuulemiseen

Yhdysvaltalainen NBC News kertoi maanantaina, että maan syyttäjäviranomaiset ovat lähettäneet prinssille virallisen kutsun kuulemiseen Britannian hallituksen välityksellä.

Pyyntö tehtiin keskinäisen laillisen avunannon sopimuksen (MLAT) pohjalta, mikä on viranomaisten mukaan tällaisessa yhteydessä harvinaista. Toimenpiteen tarkoitus on varmistaa, että tutkinta on mahdollisimman perusteellinen.

Prinssi Andrew oli läheisissä väleissä jo kertaalleen seksuaalirikoksista tuomitun Epsteinin kanssa. Oikeudenkäyntiä odottanut Epstein tappoi itsensä vankeudessa elokuussa.

Prinssi Andrew on kuningatar Elisabetin toinen poika. Hän on kruunuperimysjärjestyksessä kahdeksantena.