”Liki kaikki eurooppalaiset maksavat kaasun ruplissa”, väittää Venäjän varapääministeri Novak

– Suurin osa Gazpromin eurooppalaisista asiakkaista on alkanut maksaa venäläisestä kaasusta ruplissa, Venäjän varapääministeri Alexander Novak sanoi Pietarin talousfoorumissa. Asiasta kertoivat useat venäläismediat, kuten talouslehti RBK.

– Jopa 95 prosenttia eurooppalaisista asiakkaista maksaa kaasun ruplissa, varapääministerin kerrotaan todenneen.

Venäjä otti ”epäystävällisille maille” huhtikuussa käyttöön järjestelmän, jossa maiden yritysten on avattava Gazprom-pankkiin kaksi tiliä. Ensimmäiselle he siirtävät maksun oman maansa valuutassa, sitten valuutta vaihdetaan rupliksi ja siirretään toiselle tilille, josta maksu menee.

Vaikka Venäjän valuuttavarantoja on ollut takavarikoituna länsimaissa, koska se hyökkäsi Ukrainaan, on Venäjä saanut näin ulkomaan valuuttaa Venäjälle. Tämä on vahvistanut Venäjän ruplaa voimakkaasti viime aikoina.

EU:n komissio harkitsi, onko tällainen järjestelmä pakotteiden kiertämistä, mutta päätti sallia sen. Komissio edellytti kuitenkin, että yritysten täytyy ilmoittaa tämän jälkeen, että ”maksuvelvoitteet on täytetty”.

Useat suuret eurooppalaisyritykset aloittivat tämän jälkeen maksut ruplissa. Esimerkiksi suomalainen Gazum kieltäytyi, ja Venäjä katkaisu maakaasun siirron Suomeen.

Gazpromin mukaan se ei ole saanut uudenlaisia ruplamaksuja yrityksiltä Hollannista, Britanniasta, Tanskasta, Suomesta, Puolasta ja Bulgariasta.

Se on lopettanut maakaasun siirron näihin maihin. Uusia kaasutoimitusten katkaisemisia ei Gazpromin mukaan ole suunnitelmissa.