Linnunmunarosvous yhä yleisempää Suomessa: Luonnossa liikkujan on syytä pitää silmänsä auki

Lintujen pesintäaika on kriittistä aikaa linnunmunarosvouksen vuoksi. Maastossa liikkuvat viranomaiset valvovat lintujen pesintärauhaa, mutta aktiivisen metsässä liikkujan on myös syytä pitää silmänsä auki.

Linnun munien keräily ja lintutarhojen pitäminen on kasvattanut suosiotaan Keski-Euroopassa sekä Pohjoismaissa. Suomessa on liikkunut aiemminkin ulkomaalaisia linnunmunien keräilijöitä. Vaikka koronavirus on lähes lopettanut ulkomaalaisten liikkumisen Suomessa, ei pidä tuudittautua siihen, ettei vaaraa ole. Laitonta munarosvousta harjoittavat henkilöt voivat ihan yhtä hyvin olla kotimaisia. Siksi viranomaiset valvovat liikkumista lintujen pesintäaikana tärkeillä alueilla.

Keräilijöitä kiinnostavat kaikkien lintulajien munat ja poikaset. Luvaton toiminta on osin ammattimaista ja munilla ja elävillä linnuilla käytävässä kaupassa liikkuvat isot rahasummat, maailmanlaajuisesti laittomassa villieläinkaupassa arvioidaan liikkuvan rahaa 10-20 miljardin dollarin arvosta.

Keräilijät ovat myös kansainvälisesti verkostoituneita. Taannoin Suomessa selvisi tapaus, jossa suomalaiselta kerääjältä löydettiin tuhansittain luvattomasti kerättyjä linnunmunia. Juttu sai alkunsa Skotlannista, josta löytyivät yhteydet Ruotsiin ja sieltä sitten Suomeen.

– Toisaalta tulee kuitenkin muistaa, että luonnossa liikkuu kevään ja alkukesän aikana runsaasti lintuharrastajia hyvällä asialla. He eivät ole laittomilla asioilla eivätkä aiheuta ongelmia linnuille. Lintujen pesinnän häiritseminen on kuitenkin kielletty, painottaa Metsähallituksen Luontopalvelujen ylitarkastaja Tuomo Ollila