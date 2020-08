LM-lähteet: Helsingin henkirikos oli paloittelumurha — 12 epäillyn murha hyvin poikkeuksellinen rikos Suomessa, 5–7 epäillyn juttuja kuusi 2000-luvulla

Esitutkinnan keskeneräisyyteen vedoten poliisi on hyvin vaitonainen Helsingissä viime viikolla paljastuneen poikkeuksellisen henkirikoksen yksityiskohdista. Rikoksesta on vangittu 12 henkilöä. Viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana viiden tai useamman epäillyn henkirikoksia on Suomessa tapahtunut kuusi.