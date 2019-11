LM-selvitys: Tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijapalkkiot nousivat 10-kertaisiksi vaalikaudessa – Poikkeusvuoden taustalta löytyy myös Juha Sipilä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vastuu on kasvanut, ja samalla ovat kasvaneet asiantuntijakulut. Tulevaisuusvaliokunnan kuulemia asiantuntijoita on Lännen Median selvityksen mukaan palkittu kuluvana vuonna ennätyspaljon. Valiokuntaneuvoksen mukaan kyseessä on poikkeus.