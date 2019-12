LM:n tiedot: Luonnos hallituksen linjaukseksi al-Holin tapauksessa on valmis – Viimeiset viilaukset tehdään tänään

Hallituksen luonnos linjaukseksi al-Holin leirillä olevien suomalaisten tapauksessa on Lännen Median tietojen mukaan pitkälti valmis. Hallituksen on tarkoitus tehdä linjaukseensa viimeiset tarkennukset kokouksessaan tänään sen jälkeen, kun täysistunto eduskunnassa on päättynyt. Täysistunnossa ovat aiheena muun muassa valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta ja niihin liittyvät opposition puheenvuorot.

Hallitus viimeistelee linjaustaan al-Holin tilanteesta kokouksessa, joka ei ole varsinainen valtioneuvoston yleisistunto. Sanamuotoja on luonnosteltu jo viikonlopun aikana, mutta hallituksen yhteistä kokousta ei tiettävästi silloin ollut.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) esittelee linjauksen opposition jättämään välikysymykseen liittyvässä keskustelussa tiistaina eduskunnassa.

Jupakassa on kyse siitä, miten Suomi aikoo auttaa Syyriassa al-Holin leirillä olevia kansalaisiaan. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan hallituksen tulisi helpottaa ainakin lasten pääsemistä Suomeen. Epäselvyyttä on ollut siitä, pitääkö myös lasten äidit kotiuttaa.

Leiriä hallinnoivat kurdit ovat ilmoittaneet, ettei lapsia lasketa leiriltä ilman äitejä, jos äidit eivät ole antaneet siihen lupaa. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan pitäisi etsiä oikeudellinen perusta sille, että leirin äidit ja lapset voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan.

Leirillä on kerrottu olevan myös suomalaisia orpolapsia. Lännen Media uutisoi lauantaina, että hallituksen iltakoulussa lokakuussa oli todettu viranomaisten jo olleen yhteydessä orpolasten sukulaisiin. Lännen Median tietojen mukaan kokouksessa annettiin virkamiehille mandaatti selvittää leirillä olevien suomalaisten tilannetta ja erilaisia vaihtoehtoja näiden auttamiseksi, mutta varsinaisia päätöksiä siitä, keitä leiriltä pitäisi kotiuttaa, ei tehty.