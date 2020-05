LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

Lännen Median tietojen mukaan hallitus on päättämässä kausityöntekijöiden kiintiön nostamisesta perjantaina. Tähän mennessä hallitus on ilmoittanut, että kevään ja alkukesän tarpeisiin sallitaan 4 500 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta. Määrä on siis kasvamassa reilusti satokautta kohti. Mansikkatiloilla tietoa odotetaan kuumeisesti.