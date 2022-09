Lontoossa ihmisiä kerääntyi Buckinghamin palatsille muistamaan kuningatarta – "Olemme kaikki tienneet vain yhden kuningattaren"

Britanniassa sateisessa Lontoossa ihmisiä oli yötä vasten kokoontunut Buckinghamin palatsille muistamaan juuri edesmennyttä kuningatar Elisabetia. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti myöhään torstaina, että uusia surijoita saapui yhä paikalle, vaikka yö oli jo laskeutunut.

Paikalle saapunut Debbie Thomas kertoi olleensa shokissa kuultuaan kuolinuutisen ja saapui heti poikansa kanssa paikalle kunnioittamaan kuningattaren muistoa.

– Hän on ollut upea hallitsija viimeisen 70 vuoden ajan, en oikeastaan voi uskoa tätä, Thomas sanoi BBC:lle.

Lontoossa taksinkuljettajat muodostivat palatsille johtavan taksijonon. Moni kuljettaja parkkeerasi taksinsa palatsille kuultuaan kuningattaren kuolemasta.

– Liz on meidän Lontoon tyttö, hän on yksi meistä, Lontoon ikonisia mustia takseja 26 vuotta ajanut Michael Ackerman sanoi BBC:lle.

Brittilehti Telegraph kirjoittaa, että ihmisiä kiipesi palatsin edustalla olevalle Victoria Memorial -patsaalle ja poliisi yritti poistaa heitä. Medioissa on arvioitu, että paikalle oli kuolinuutisen jälkeen saapunut tuhansia ihmisiä. Palatsille on tuotu paljon kukkia ja paikalla on laulettu yhdessä.

Australian yleisradioyhtiön ABC :n paikalla oleva toimittaja sanoo, että ihmiset saattavat käväistä palatsilla, mutta osa on jäänyt pidemmäksikin aikaan muistamaan kuningatarta. Ihmisiä on toimittajan mukaan saapunut paikalle eri puolilta Britanniaa.

Kuningatar oli kuollessaan 96-vuotias, ja hänen kerrottiin kuolleen rauhallisesti.

“Ymmärrän, miten tärkeä hän oli vakaudelle”

Surijoita oli yötä vasten kokoontunut myös Windsorin linnalle Windsorin kaupunkiin, kertoo muun muassa Guardian-lehti .

– En oikein ymmärrä, en ole koskaan ollut rojalisti, joten en ymmärrä miksi tämä on koskettanut minua näin paljon. En uskonut, että olisin näin vaikuttunut. Ymmärrän, miten tärkeä hän oli vakaudelle, eräs kaupunkilainen sanoi aiemmin päivällä BBC :lle.

Suurin osa britannialaisista ei ole elänyt aikaa, jolloin kuningatar Elisabet ei olisi ollut hallitsija.

– Olemme kaikki tienneet vain yhden kuningattaren. Hän on se ihminen, jota olemme aina ihailleet, toinen BBC:n haastattelema windsorilainen sanoi itku kurkussa.

Eiffel-tornista sammutettiin valot

Eri puolilla maailmaa merkittävien rakennusten valaistuksessa huomioidaan Elisabetin kuolema.

Yhdysvaltain New Yorkissa ikoninen Empire State Building valaistaan paikallista aikaa yöllä violetilla ja hopeisella loisteella, rakennuksen Twitter-sivulla kerrotaan. New Yorkin Times Squarella kuningattarelle osoitettiin kunnioitusta valtavilla mainostauluilla.

Ranskan Pariisissa sen sijaan Eiffel-tornista sammutettiin valaistus paikallista aikaa puolilta öin kunnianosoituksena kuningattarelle.