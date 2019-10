Los Angelesin tienoilta on evakuoitu 50  000 ihmistä maastopalojen tieltä

Yhdysvaltain Los Angelesin pohjoispuolella noin 50 000 ihmistä on saanut evakuoitumiskäskyn, paikallisviranomaiset kertovat. CNN:n mukaan satojen kotien asukkaat on jouduttu evakuoimaan Pohjois-Kaliforniassa.

Los Angelesin lähettyvillä riehuva maastopalo alkoi levitä uhkaavasti torstai-iltapäivänä paikallista aikaa kuutisenkymmentä kilometriä kaupungin pohjoispuolella. Palo levisi nopeasti yli 2 000 hehtaarin alueelle, viranomaiset kertovat. Palojen leviämistä ovat nopeuttaneet kovat tuulet.

Useita paloja ympäri osavaltiota, vain murto-osa hallinnassa

Maastopalot ovat roihunneet viime päivinä ympäri Kalifornian osavaltiota, selviää Kalifornian viranomaisten sivuilta. Los Angeles Timesin mukaan palot ovat levinneet kuivilla kukkuloilla.

Pinta-alaltaan suurin palo leimuaa Pohjois-Kalifornian viininviljelyalueella. Palo on viranomaissivuston mukaan kooltaan yli 6 000 hehtaaria. CNN:n mukaan 13 000 sammuttajaa taistelee paloa vastaan. Liekkejä on yritetty sammuttaa myös ilmasta.

Ainoastaan viisi prosenttia palosta on pelastajien hallinnassa.

Palo on tuhonnut useita rakennuksia.

Paikallista aikaa keskiviikkona alkanut Pohjois-Kalifornian palo levisi vain kolmessa tunnissa parin tuhannen hehtaarin alueelle, CNN kirjoittaa.

CNN:n mukaan viranomaiset uskovat palojen yhä leviävän. Los Angeles Times kirjoittaa, että sääolosuhteet tulevat vaikuttamaan leviämiseen.

Lehden mukaan osa sähköyhtiöistä on katkaissut sähköjä vaarallisten tuulten takia. Yhtiöt ovat yrittäneet estää linjoja aiheuttamasta lisää paloja.