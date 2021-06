Lue uutiskoosteesta tärkeimmät uutiset torstaiaamuksi

Alkoholin riskikulutus väheni työikäisillä miehillä koronavuonna

Alkoholin riskikulutus väheni työikäisillä miehillä viime vuonna. Muutos käy ilmi FinTerveys-tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suomalaisten elintapojen muutoksia koronaepidemian aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan Tuija Jääskeläisen mukaan tulos on linjassa THL:n tutkimusten kanssa, joiden mukaan alkoholinkulutus on koronavuonna koko väestössä hieman vähentynyt.

Turussa uhkaava palo hoitokodissa – pyörätuoli syttyi tuleen toistaiseksi tuntemattomasta syystä

Turussa syttyi varhain aamulla uhkaava tulipalo hoitokodissa. Pelastuslaitoksen mukaan hoitokodin asukashuoneessa syttyi tuleen toistaiseksi tuntemattomasta syystä pyörätuoli. Huoneesta pelastettiin yksi ihminen, joka ei loukkaantunut vakavasti. Hänet kuljetettiin kuitenkin sairaalaan.

Pelastuslaitos ja hoitokodin henkilöstö siirsivät osaston viisi muuta asukasta muihin tiloihin loppuyöksi.

Automaattinen sammutuslaitteisto rajoitti pelastuslaitoksen mukaan paloa, mutta palosta muodostui paljon savua käytävälle. Hoitajat eivät savun takia voineet alkusammuttaa paloa.

Uutissuomalaisen kysely: Suomalaisten tyytyväisyys hallituksen koronatoimiin yhä korkealla, mutta laskusuunnassa

Suomalaisista enemmistö on edelleen tyytyväisiä Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronaviruspandemian hoitoon, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä. Tyytyväisyys on kuitenkin vähentynyt pandemian alkuaikoihin verrattuna.

Hallituksen koronatoimiin on erittäin tai melko tyytyväisiä 61 prosenttia kyselyyn vastanneista. 23 prosenttia vastaajista oli puolestaan erittäin tai melko tyytymättömiä. Viime vuoden maaliskuussa vastaavassa kyselyssä tyytyväisten osuus oli 69 prosenttia ja tyytymättömien osuus 16 prosenttia.

Uudemman kyselyn toteutti Tietoykkönen verkkokyselynä 18.–26. toukokuuta, ja siihen vastasi 1 000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aurinko pimenee tänään osittain koko maassa

Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys, kun Kuu liikkuu maapallolta katsottuna Auringon editse. Pimennys on Suomessa suurimmillaan pohjoisessa ja pienimmillään etelärannikolla, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo. Parhaimmillaan Auringon halkaisijasta peittyy kolme viidesosaa Utsjoella ja Helsingissäkin kaksi viidesosaa.

Ursan mukaan auringonpimennys alkaa näkyä Suomessa noin kello 12.44 Maarianhaminassa. Syvimmillään pimennys on kello 13.56–14.15. Pimennys päättyy kokonaan kello 15.30.

Navalnyin järjestöt luokiteltiin äärijärjestöiksi Venäjällä

Venäjällä tuomioistuin päätti myöhään keskiviikkona, että oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin järjestöt luokitellaan äärijärjestöiksi. Päätös astuu voimaan heti.

Navalnyin mukaan hän ja hänen tukijansa eivät peräänny tavoitteistaan tai ideoistaan, vaikka hänen tukijoiden täytyykin venäläisen tuomioistuimen päätöksen myötä muuttaa työskentelytapaansa. Takaisin rangaistussiirtolaan aiemmin tällä viikolla siirretty oppositiopoliitikko kommentoi päätöstä Instagramissa.

Venäjän parlamentti päätti jo aiemmin, että äärijärjestöiltä ja niiden tukijoilta evätään vaalikelpoisuus. Päätöstä on pidetty keinona estää Navalnyin tukijoiden asettuminen ehdolle. (Lähde: AFP)

Lapsityöläisten määrä on kasvanut kahden vuosikymmenen hyvän kehityksen jälkeen

Lapsityöläisten määrä on kasvanut ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Lisäksi koronapandemia uhkaa lisätä lapsityöläisten määrää arviolta yhdeksällä miljoonalla lapsella.

Unicefin ja Kansainvälisen työjärjestö ILOn tutkimuksen mukaan viimeiset 20 vuotta jatkunut hyvä kehitys lapsityön vähentämiseksi on pysähtynyt. Maailmassa on tällä hetkellä noin 160 miljoonaa lapsityöläistä. Viimeisen neljän vuoden aikana määrä on kasvanut 8,4 miljoonalla.

Kanadalaisyhtiö peruu kiistanalaisen Keystone XL -öljyputken rakentamisen Bidenin torpattua hankkeen

Kanadalaisyhtiö TC Energy kertoo lopettaneensa kiistanalaisen Keystone XL -öljyputken rakennusprojektin. Yhtiö heittää pyyhkeen kehään Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin peruttua öljyputken rakennusluvan tammikuussa presidenttikautensa ensimmäisenä päivänä.

Biden oli luvannut jo vaalikampanjansa aikana laittavansa stopin hankkeelle ympäristöhuolien vuoksi.

Kanada on tukenut projektia jo pitkään. Putkea ovat sen sijaan vastustaneet muun muassa ympäristöaktivistit ja alkuperäiskansojen edustajat.

Yli 1 900 kilometrin putken oli määrä aueta vuonna 2023 ja kuljettaa öljyä Kanadan jalostamoista Yhdysvaltoihin. (Lähde: AFP)

Dieselgate laajenee entisestään: Peugeotia uhkaa syyte Ranskassa

Ranskalaista autovalmistajaa Peugeotia uhkaa syyte epäillystä päästöhuijauksesta Ranskassa, kertoo Peugeotin emoyhtiö Stellantis. Peugeotia tutkitaan epäillyistä kuluttajapetoksista, jotka liittyvät dieselajoneuvojen myyntiin Ranskassa vuosien 2009 ja 2015 välillä.

Aiemmin tällä viikolla sekä saksalainen autonvalmistaja Volkswagen että ranskalainen Renault kertoivat, että niitä vastaan on nostettu syytteet epäillyistä päästöhuijauksista Ranskassa.

Dieselgate-nimellä tunnettu päästöhuijausskandaali sai alkunsa vuonna 2015, kun Volkswagen myönsi asentaneensa huijausohjelmiston 11 miljoonaan dieselautoon harhauttaakseen päästömittauksissa. (Lähde: AFP)

New York Islanders neljän parhaan joukkoon – Rask torjui Bostonin maalilla 23 kertaa

Jääkiekon NHL:ssä New York Islanders on ottanut neljännen pudotuspelivoittonsa Boston Bruinsista ja varmistaa täten paikkansa neljän parhaan joukossa. Islanders saa seuraavaksi vastaansa hallitsevan mestarin Tampa Bay Lightningin.

Tasaluvuin 1–1 päättyneen ensimmäisen erän jälkeen newyorkilaiset ottivat pesäeroa vastustajaansa nakuttamalla toisessa erässä kaikkiaan kolme maalia.

Kolmannen erän alkupuolella Bruins kavensi tilannetta, mutta Islandersin Cal Clutterbuckin ja Ryan Pulockin aivan peräkanaa viimeisellä peliminuutilla tyhjään verkkoon takomat maalit sinetöivät loppulukemiksi 6–2.

Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Rask torjui maalilla ollessaan 23 laukausta 27:stä.

Djokovic kukisti Berrettinin Ranskan avoimissa – seuraavaksi serbialaispelaaja kohtaa Nadalin jo 58. kertaa

Serbialaispelaaja Novak Djokovic jatkaa matkaansa kohti välieriä Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelissä. Djokovic eteni jo 40. kerran grand slam -turnauksen välieriin.

Turnauksen ykkössijoitettu Djokovic kukisti puolivälieräottelussa yhdeksänneksi sijoitetun Italian Matteo Berrettinin erin 6-3, 6–2, 6–7 (5/7), 7–5.

Djokovic saa seuraavaksi vastaansa espanjalaispelaaja Rafael Nadalin, joka varmisti oman jatkopaikkansa niin ikään keskiviikkona ottamalla voiton argentiinalaisesta Diego Schwartzmanista. Nadal on voittanut Ranskan avoimen tennisturnauksen peräti kolmetoista kertaa.

Djokovicin ja Nadalin on määrä kohdata järjestyksessään jo 58. kertaa. (Lähde: AFP)

Valtakunnallinen tyttöjen jalkapalloturnaus Stadi Cup alkaa tänään

Tyttöjen valtakunnallinen jalkapalloturnaus Stadi Cup potkaistaan tänään käyntiin Helsingissä. Tapahtuman järjestäjien mukaan kyseessä on Euroopan suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus.

Torstaista sunnuntaihin pelattavaan turnaukseen osallistuu yli 330 joukkuetta ympäri Suomen. Junioreiden ohella mukana on naisten harrastesarja. Lisäksi erityisjalkapallojoukkueet pelaavat oman turnauksensa.

Stadi Cupia on pelattu vuodesta 1985 lähtien. Turnauksen järjestää Stadi Cup ry, jonka mukaan tapahtuma on yksi harvoista turnauksista, jotka järjestetään pitkälti vapaaehtoisvoimin.