Lue uutiskoostesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Kaikki keskustan kansanedustajat eivät ole valmiita hyväksymään translakia

Kaikki keskustan kansanedustajat eivät aio hyväksyä translakia nykyisessä muodossaan, vaikka kyseessä on hallituksen esitys. Kansanedustaja Pekka Aittakummun (kesk.) mielestä esityksessä on useita ongelmia eikä hän voi äänestää sen puolesta. Hän uskoo, että puolueessa on muitakin edustajia, jotka eivät voi asettua tukemaan esitystä ainakaan nykymuodossaan.

STT ei tavoittanut eilen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Eeva Kallia kommentoimaan asiaa.

Esitys translain uudistamisesta on eduskunnan lähetekeskustelussa tänään.

Eduskunnassa keskustellaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

Eduskunnassa järjestetään tänään ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Asiasta kertoi eduskunnan kyselytunnilla puhemies Matti Vanhanen (kesk.) viime viikolla.

Ajankohtaiskeskustelussa kuullaan avainministereiltä alustuksia, joiden pohjalta keskustelua käydään. Oppositiosta on peräänkuulutettu tällaista keskustelua.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan näissä kysymyksissä on äärettömän tärkeää löytää parlamentaarinen yksituumaisuus ja yhteistyö.

Presidentti Niinistö työvierailulle Viroon

Presidentti Sauli Niinistö tekee tänään lyhyen työvierailun Viroon, missä hän tapaa virkaveljensä, Viron presidentin Alar Karisin.

Presidenttien keskustelujen aiheita ovat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Suomen ja Viron tuleva Nato-liittolaisuus sekä Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa.

Niinistön ohjelmassa Tallinnassa on myös tapaaminen pääministeri Kaja Kallaksen kanssa. Tapaamisen jälkeen Niinistö vierailee Karisin kanssa Tapan sotilastukikohdassa.

Niinistö ja Karis tapasivat edellisen kerran toukokuussa Viron presidentin vieraillessa Suomessa.

Kotkassa sijaitseva Leninin patsas poistetaan tänään katukuvasta

Kotkassa Pohjoispuistokadun aukiolla sijaitseva Vladimir Leninin patsas siirretään tänään varastoon.

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti patsaan siirrosta kesäkuussa.

Patsas on osa Kotkan kaupungin taidekokoelmaa. Sen myöhemmästä näyttelykäytöstä päättää Kymenlaakson museo.

Patsaan poistamista on aiemmin vaadittu sekä kuntalais- että valtuustoaloitteella. Keskustelu patsaasta kiihtyi viime helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kotkan kaupunki sai patsaan lahjoituksena ystävyyskaupungiltaan Tallinnalta vuonna 1979.

Biden lupaa auttavansa hurrikaani Fionan runtelemaa Puerto Ricoa jälleenrakentamisessa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo hallintonsa sijoittavan Puerto Ricon teihin, siltoihin, julkiseen liikenteeseen, satamiin, lentokenttiin, vesivarantoihin ja nopeisiin verkkoyhteyksiin.

Hurrikaani Fionan runtelusta toipuvassa Puerto Ricossa vieraillut Biden sanoi Twitterissä auttavansa määrätietoisesti Puerto Ricoa jälleenrakentamaan saaren aiempaa vahvemmaksi.

Puerto Rico on Yhdysvaltain territorio, mutta se on toisinaan jäänyt huomiotta niin kansan, poliitikkojen kuin mediankin silmissä.

Puerto Ricoon lähtiessään Biden sanoi toimittajille, ettei saaresta ole pidetty menneisyydessä kovin hyvää huolta. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korea ampui taas ohjuksen – Japani ehti kehottaa asukkaita suojautumaan

Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ballistisen ohjuksen itään päin, Etelä-Korean puolustusvoimat kertoi varhain tiistaina. Myös Japanin rannikkovartiosto vahvisti havainneensa ohjuksen laukaisun Pohjois-Koreasta.

Japani ehti kehottaa asukkaita Hokkaidossa maan pohjoisosassa suojautumaan ohjuksen varalta. Hetkeä myöhemmin ohjuksen kerrottiin lentäneen Japanin yli ja varoitus peruttiin. Japanin pääministeri Fumio Kishida kertoi tuomitsevansa jyrkästi ohjuksen laukaisun.

Pohjois-Korea on testannut viime aikoina ohjuksia erittäin tiheään tahtiin. (Lähde: AFP)

Elon Muskin Twitter-kysely Ukrainan sodan lopettamisesta ärsytti ukrainalaisia

Miljardööri Elon Musk kohautti maanantai-iltana Twitterissä esittelemällä oman rauhansuunnitelmansa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Jopa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi reagoi Muskin ulostuloon, jota monet pitivät liian myönteisenä Venäjälle.

Musk pyysi Twitter-seuraajiaan äänestämään suunnitelmastaan, jossa Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla pidettäisiin YK:n valvomat kansanäänestykset siitä, haluavatko asukkaat kuulua Ukrainaan vai Venäjään. Lisäksi Krimin niemimaan kuuluminen Venäjälle vahvistettaisiin ja Ukraina sitoutuisi pysymään puolueettomana.

Muskin mukaan hänen luonnostelemansa lopputulema on hyvin todennäköinen joka tapauksessa. (Lähde: AFP)

Amnesty: Sri Lankassa hengenvaarallinen pula ruuasta ja lääkkeistä

Sri Lankan talouskriisi on vienyt maan laajamittaiseen köyhyyteen ja nälänhätään, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Maassa on hengenvaarallinen pula lääkkeistä ja terveydenhuollon välttämättömistä tarvikkeista, järjestön tuoreessa raportissa sanotaan.

Myös polttoainepula vaikeuttaa terveydenhuoltopalveluiden turvaamista maassa. Ambulanssit saattavat jonottaa bensa-asemilla tuntikausia. Hoitohenkilökunta ei pääse töihin sairaaloihin eivätkä potilaat tarvitsemaansa hoitoon.

Trump haastoi CNN:n oikeuteen kunnianloukkauksesta ja vaatii lähes 500 miljoonan dollarin korvauksia

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on haastanut uutiskanava CNN:n oikeuteen. Trump syyttää CNN:ää kunnianloukkauksesta ja vaatii 475 miljoonan dollarin korvauksia.

Trump jätti haasteensa liittovaltion alueoikeuteen Floridassa. Hän syyttää uutiskanavaa “herjauskampanjasta”, jolla on Trumpin mielestä poliittiset tarkoitusperät. Trumpin mukaan CNN pelkää hänen pyrkivän uudelleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

Haasteessa syytetään CNN:ää Trumpin leimaamisesta erilaisilla halventavilla nimityksillä.

Trumpilla oli presidenttinä kireä suhde perinteiseen uutismediaan kuten CNN:ään ja New York Timesiin. (Lähde: AFP)

Wall Streetin pörssiviikko alkoi vaihteeksi väkevällä nousulla

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla oli vaihteeksi vahva nousupäivä maanantaina. Wall Streetin keskeiset indeksit pomppasivat reippaasti ylöspäin viime viikkojen rajun alamäen jälkeen.

Teollisuusindeksi Dow Jones kohosi 2,7 prosenttia, laaja-alainen S&P 500-indeksi 2,6 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,3 prosenttia.

Markkinatunnelmia kohottivat muun muassa merkit siitä, että hintojen nousupaineet voisivat olla helpottamassa.

Syyskuu oli mollivoittoinen pörsseissä ympäri maailman. Wall Streetillä laskua tuli kuukauden aikana eniten sitten koronapandemian alkuvaiheen. (Lähde: AFP)

Leicester talloi 4-0-voitollaan Nottinghamin liigan pohjalle

Leicesterin heikkoon kauteen saatiin helpotusta, kun Brendan Rodgersin luotsaama seura kaatoi Nottinghamin jalkapallon Englannin Valioliigan pohjamutiin.

James Maddison viimeisteli kaksi maalia ja syötti vielä ottelun viimeiseksi jääneen 4–0-maalin. Järjestyksessään Leicesterin toisen maalin teki Harvey Barnes ja loppulukemat viimeisteli Patson Daka.

Viime vuodet kärkipään tuntumassa ollut Leicester oli ehtinyt kerätä vasta pisteen ennen Nottingham Forestia vastaan pelattua kotiottelua. Nottinghamilla oli sen sijaan tilillään neljä pistettä.

Eilisen taiston jälkeen pisteet ovat tasoissa, mutta Leicester nousee jumbosijalta maalieron turvin. (Lähde: AFP)