Lue yön uutiskoosteesta tärkeimmät kotimaan ja ulkomaan uutiset aamuksi

Vapaavuoren ohella Tampereen ja Turun johtajat empivät pormestarikisaan lähtöä

Suurten kaupunkien johtajat eivät ole ainakaan toistaiseksi tarjonneet helpotusta pormestariehdokkaita etsiville puolueille.

Viikonloppuna Jan Vapaavuori (kok.) nollasi pääkaupungin johtajakisan ilmoittamalla, ettei hän hae jatkokautta Helsingin pormestarina. Tampereen istuva pormestari Lauri Lyly (sd.) aikoo puolestaan kommentoida jatkohalujaan vasta tammi–helmikuussa.

Eniten intoa pormestarikisaan on Turussa, joka valitsee ensimmäisen pormestarinsa kevään kuntavaalien jälkeen. Oman ehdokkaansa ovat asettaneet jo SDP, vihreät ja keskusta. Nykyinen kaupunginjohtaja, kokoomuksen Minna Arve, ei ole kuitenkaan vielä päättänyt ehdolle asettumisestaan.

Kyselytutkimukset: Valtaosa amerikkalaisista tunnustaa Bidenin voittaneen vaalit, republikaanien luotto vaalien rehellisyyteen romahti

Yhdysvalloissa demokraatteja kannattavien luottamus vaalijärjestelmään on noussut presidentinvaalien jälkeen, republikaanien taas laskenut, kertoo Politico-lehden tuore kysely.

Kyselyyn vastanneista republikaaneista 70 prosenttia ei usko vaalien olleet reilut ja vapaat, kun ennen vaaleja lukema oli 35 prosenttia.

Demokraateilla lukemat olivat lähes päinvastaiset: vaalien rehellisyyteen uskoi 90 prosenttia, kun lukema oli 52 prosenttia ennen vaaleja.

Uutistoimisto Reutersin kyselyn mukaan taas lähes 80 prosenttia yhdysvaltalaisista tunnustaa demokraattien Joe Bidenin voittaneen vaalit. Kyselyn mukaan myös yli puolet republikaaneista ajattelee näin.

Washington Post: Yhdysvalloissa postin työntekijä myönsi keksineensä väitteitä vaalivilpistä

Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltion postityöntekijä on perunut väitteensä vaalivilpistä, kertoo muun muassa Washington Post.

Republikaanit ovat käyttäneet miehen väitteitä todisteena siitä, että presidentinvaaleissa olisi tapahtunut laajaa vilppiä. Väitteitä on lainannut muun muassa republikaanisenaattori Lindsey Graham oikeusministeriölle lähettämässään kirjeessä.

Työntekijä väitti, että postin johtoon kuuluva henkilö olisi määrännyt virkailijoita aikaistamaan äänestyspäivän jälkeen saapuneiden äänestyslippujen päivämäärää, jotta ne voitaisiin hyväksyä laskennassa.

Työntekijä kuitenkin myönsi tapausta selvittäneille viranomaisille, että näin ei ollut oikeasti tapahtunut.

CNN: Pentagonin ovi käy kiivaasti – jo neljä korkeaa virkamiestä eronnut tai erotettu

Jo neljäs korkea-arvoinen virkamies on eronnut tai erotettu Yhdysvaltain puolustusministeriöstä Pentagonista lyhyen ajan sisällä, kertoo CNN.

Istuva presidentti Donald Trump erotti puolustusministeri Mark Esperin aiemmin tällä viikolla. Tämän jälkeen myös kolme virkamiestä on lähtenyt tai erotettu ministeriöstä, viimeisenä sotilastiedustelun alivaltiosihteeri Joseph Kernan.

CNN:n mukaan osa ministeriöstä on ollut huolissaan, tarkoittavatko joukkolähdöt sitä, että Trump on pyrkimässä ajamaan vielä kautensa lopussa lakimuutoksia, joita virkailijat ovat tähän mennessä torpanneet.

Esper ja Trump ovat olleet erimielisiä ainakin sotilashenkilöstön käyttämisestä mielenosoitusten rauhoittamiseen.

Republikaanit varmistivat senaattoripaikan Pohjois-Carolinassa – republikaaneilla nyt enemmistö tämän hetken laskennassa

Republikaanit ovat varmistaneet Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinassa senaattorin paikan.

Voiton jälkeen republikaaneilla on hallussaan 49 senaatin paikkaa, demokraateilla 48. Paikkoja on yhteensä sata.

Alaskan osavaltion ääniä lasketaan yhä, mutta republikaanien ehdokas on myös siellä johdossa.

Demokraateilla on vielä mahdollisuus saada senaatti haltuunsa voittamalla molemmat Georgian senaattoripaikat niitä hallussaan pitäviltä republikaaneilta. Osavaltion tilanne ratkeaa tammikuuhun suunnitellulla senaattorivaalien toisella kierroksella.

Senaatin hallinta vaikuttaa paljon siihen, millaisia uudistuksia presidentiksi nousevan, demokraattien Joe Bidenin on mahdollista ajaa läpi. (Lähde: AFP)

USA:ssa kirjattiin ennätysmäärä uusia koronatartuntoja vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on todettu yli 200 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta.

Kyseessä on uusi ennätys päivittäin todettujen tartuntojen määrässä. Lukemaan sisältyy viikonlopulta aiemmin kirjaamatta jääneitä tartuntoja.

Guardian kertoo myös, että tiistaina koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä olisi ollut Yhdysvalloissa suurin sitten pandemian alun. Sairaalassa arvioidaan olevan yli 61 000 ihmistä.

Esimerkiksi Kaliforniassa sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut 32 prosentilla viimeisen kahden viikon aikana.

Maanantaina Yhdysvallat ylitti ensimmäisenä maana 10 miljoonan koronatartunnan rajapyykin.

Presidentiksi nouseva Joe Biden on määritellyt koronatilanteen hallintaan saamisen uuden hallintonsa yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi. (Lähde: AFP)

Unkarissa uusi lakialoite: äitiys määritellään naisen tehtäväksi, isyys miehen

Unkarissa ollaan ottamassa käyttöön uusi perustuslaki, jota on arvioitu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjiväksi.

Oikeusministeri Judit Vargan lakiluonnos määrittelee perustuslaissa ”äidin olevan nainen, isän olevan mies”.

Unkarin nykyinen perustuslaki määrittelee avioliiton jo miehen ja naisen väliseksi ja ”kansallisen ja perheen selviytymisen perusyksiköksi”.

Toukokuussa maassa tuli taas voimaan laki, jonka myötä sukupuoltaan korjanneet ihmiset eivät voi saada uusia virallisia dokumentteja käyttöönsä.

Lain myötä virallisissa dokumenteissa voi käyttää vain syntymässä määriteltyä sukupuolta, vaikka ihminen ei itse identifioituisi siihen. (Lähde: AFP)