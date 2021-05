Lue yön uutiskoosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Talouspäätöksiin pettyneet oppositiopuolueet mittauttavat hallituksen luottamuksen

Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta eilisen välikysymyskeskustelun jälkeen. Kokoomuksen, kristillisdemokraattien sekä Liike Nytin välikysymyksessä arvosteltiin hallitusta siitä, että se ei tehnyt kehysriihessä riittävästi päätöksiä, joilla olisi vakautettu taloutta ja lisätty työllisyyttä.

Puolueiden mielestä hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on uhattuna, koska hallitus ei tehnyt taloutta vakauttavia päätöksiä.

Oppositio on jättänyt tänä ja viime vuonna harvakseltaan välikysymyksiä koronaepidemian takia. Perussuomalaisten johdolla kyseenalaistettiin helmikuussa Suomen osallistuminen EU:n elpymispakettiin ja syksyllä koko oppositio vaati vastauksia talous- ja työllisyyspäätöksistä.

Haavisto matkaa Islantiin Arktisen neuvoston ministerikokoukseen

Arktisen neuvoston kaksipäiväinen ministerikokous alkaa tänään Reykjavikissa. Kokouksessa neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Islannilta Venäjälle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Hänen mukaansa Reykjavikin kokous eroaa suurella tavalla kahden vuoden takaisesta Rovaniemen ministerikokouksesta siinä, että Yhdysvaltojen hallinnolla on nyt kunnianhimoinen ote ilmastoasioihin.

Kuolleiden määrä kasvaa Gazassa ja Israelissa

Israelissa ja Gazassa sotatoimien uhrimäärä on kasvussa. Israelin ilmaiskuissa on nyt kuollut 217 palestiinalaista, joista yli 60 oli lapsia.

Gazan terveysministeriön mukaan 1 400 ihmistä on haavoittunut tai loukkaantunut yli viikon kestäneissä sotatoimissa.

Israelissa 12 ihmistä on kuollut palestiinalaisryhmien raketti-iskuissa.

YK:n mukaan kodeistaan paenneiden määrä on kasvanut iskujen aikana. Kahden miljoonan asukkaan Gazassa kotinsa on joutunut jättämään 72 000 palestiinalaista. (Lähde: AFP)

Ranska ehdottaa YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa Israelin ja Gazan tuolitauosta

Ranska on ehdottanut YK:n turvallisuusneuvostolle Israelin ja Gazan sotatoimiin liittyvää päätöslauselmaa. Presidentti Emmanuel Macronin kanslia kertoi tulitaukoa peräänkuuluttavasta lauselmasta myöhään tiistaina paikallista aikaa.

Lausunnossa kerrotaan, että Macron oli päässyt yhteisymmärrykseen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin ja Jordanian kuningas Abdullahin kanssa.

Turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt tekemään yhteistä julkilausumaa tilanteesta, sillä Israelia tukeva Yhdysvallat on jo kolmesti estänyt sen veto-oikeudellaan.

Sotatoimet Israelissa ja Gazassa ovat jatkuneet jo yli viikon. Monet maat ovat vaatineet loppua väkivallalle. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa ketään ei aseteta syytteisiin poliisin ampuman Brownin kuolemasta

Yhdysvalloissa ketään ei tulla asettamaan syytteisiin viime kuussa ammutun mustaihoisen Andrew Brownin ampumisesta. Pohjois-Carolinan osavaltiossa syyttäjä kuvaili viranomaisten käyttämää väkivaltaa oikeutetuksi.

Huhtikuussa seitsemän poliisia oli mennyt Brownin kodille tarkoituksenaan pidättää tämä epäiltynä huumerikoksesta. Viranomaisilla oli myös kotietsintälupa.

42-vuotiaan Brown oli autossaan kotinsa ulkopuolella poliisien saapuessa. Viranomaiset piirittävät aseistautuneina auton. Brown yritti paeta paikalta. 44 sekunnissa viranomaiset ampuivat 14 laukausta kohti autoa. Ruumiinavauksen mukaan Brown kuoli kaulaan osuneen laukauksen seurauksena. (Lähde: AFP)

Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin jatkoon menijät selvillä

Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin jatkoon menijät ovat selvillä. Kuudestatoista tiistain semifinaalissa esiintyneestä maasta lauantain finaaliin tiensä selvitti kymmenen edustajaa.

Jatkoon menivät Norja, Israel, Venäjä, Azerbaidzhan, Malta, Liettua, Kypros, Ruotsi, Belgia ja Ukraina.

Suomen edustaja Blind Channel esittää kappaleensa torstaina toisessa semifinaalissa. Myös toisesta semifinaalista lauantain finaaliin matkaa kymmenen esitystä.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Hollannin Rotterdamissa.

Penguins tasoitti ottelusarjan – Kapanen pisteille

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins on voittanut New York Islandersin 2–1 pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. Samalla Penguins nousi ottelusarjassa newyorkilaisten kanssa 1–1-tasoihin.

Pittsburgh teki ensimmäisessä erässä kaksi maalia. Kasperi Kapanen oli syöttämässä toista maalia.

Islanders kavensi toisessa erässä, mutta ei päässyt missään vaiheessa Penguinsin rinnalle.

Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Suomen aikaa aikaisin perjantaina. Neljällä voitolla pääsee jatkoon.