Lue yön uutiskoosteesta tärkeimmät uutiset aamuksi kotimaasta ja maailmalta

Ensimmäiset laskettelukeskukset aloittavat kautensa tänään: Ruka ja Levi avaavat säilölumen turvin

Laskettelukausi alkaa tänään osassa Suomen laskettelukeskuksista.

Kausi alkaa ainakin Levin laskettelukeskuksessa Kittilässä Lapissa sekä Rukalla Kuusamossa Pohjois-Pohjanmaalla.

Luonnonlumen sijaan keskukset avaavat ensimmäiset rinteensä säilölumen avulla. Suomessa on ensilumi jo satanut syyskuun lopussa Kainuussa, mutta Ilmatieteen laitoksen tilastojen perusteella ensimmäiset ehjät lumipeitteet satavat Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla lokakuun puolivälin tienoilla.

Venäjä-aiheet tukkivat asialistaa EU:n poliittisen johdon huippukokouksessa Prahassa

Venäjä-aiheet täyttävät asialistaa, kun Euroopan unionin poliittinen johto kokoontuu epäviralliseen huippukokoukseen Tshekin pääkaupungissa Prahassa. Suomea Prahan linnassa edustaa perjantaina pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kokouksen tiedossa oleviin aiheisiin tuppaa liittymään tavalla tai toisella Venäjä. Keskusteluja on määrä käydä muun muassa Ukrainan tukemisesta ja vastauksista Venäjän toimiin, energian korkeiden hintojen taittamisesta sekä Euroopan taloustilanteesta.

Perjantain kokoukselta ei odoteta varsinaisia päätöksiä, vaan kokouksen aiheisiin palataan varsinaisessa huippukokouksessa Brysselissä 20.–21. lokakuuta.

Venäjän iranilaiset dronet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi sodan kulkuun, arvioi ajatushautomo

Venäjän iranilaisvalmisteiset dronet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi sodan kulkuun Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainalaisen prikaatikenraali Oleksi Hromovin mukaan Venäjä olisi käyttänyt 86:ta iranilaista Shahed-136-lennokkia Ukrainaa vastaan ja näistä 60 prosenttia olisi tuhottu, kertoo ISW.

ISW:n arvion mukaan lennokkeja on tähän mennessä käytetty lähinnä siviilikohteisiin ja terroritarkoituksissa.

Turkin presidentti Erdogan: Jos Nato tekisi Suomen kannalta suosiollisen päätöksen, Turkki tekisi vaadittavan

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki tekisi kaiken vaadittavan, jos Nato tekisi Suomen kannalta suosiollisen päätöksen. Tällä hetkellä Unkari ja Turkki ovat ainoat maat, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Erdogan sanoi pitämässään tiedotustilaisuudessa Prahassa, että hän keskusteli torstaina lyhyesti Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd.) kanssa ja keskustelu oli hyvä.

Erdogan kertoi sanoneensa selvästi, että Suomen välit Turkin kanssa ovat luonteeltaan hyvin erilaiset kuin Ruotsin. Tämä liittyy Erdoganin mukaan siihen, miten maissa suhtaudutaan terrorismiin.

Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut veitsihyökkäyksessä keskellä Las Vegasia

Yhdysvalloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä veitsihyökkäyksessä, joka tapahtui keskellä päivää Las Vegasissa lukuisten kasinoiden ja kauppakeskusten reunustamalla keskuskadulla Stripillä.

Paikallisen poliisin mukaan epäilty hyökkääjä oli käyttänyt isoa veistä, jossa oli ollut pitkä terä. Epäilty on viranomaisten hallussa. Epäillyn kuvaillaan olevan kolmissakymmenissään oleva latinotaustainen mies.

Hyökkäyksessä haavoittui lisäksi kuusi ihmistä, joista kolmen tila on kriittinen.

Joukkopuukotukset eivät tavallisesti nouse otsikoihin Yhdysvalloissa, jossa kerrotaan vuosittain lukuisista ampuma-aseväkivaltaan liittyvistä kuolemista. (Lähde: AFP)

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään kello 12 Suomen aikaa. Kärkiveikkauksia palkinnon saajaksi ovat Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja sekä vangittu venäläinen oppositiohahmo Aleksei Navalnyi.

Eräiden arvioiden mukaan palkinto voisi mennä myös Ukrainan kansalle tai sen presidentille Volodymyr Zelenskyille. Norjan Nobel-komitean uskotaan kuitenkin varovan sotaa käyvän maan johtajan palkitsemista, vaikka Ukraina onkin hyökkäyksen uhri.

Tämän vuoden ennätykselliset helteet, kuivuudet ja tulvat perustelisivat myös palkinnon antamista ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle.

Twitterin Elon Muskia vastaan nostaman kanteen käsittelyä lykätään

Viestipalveluyritys Twitterin Elon Muskia vastaan nostaman kanteen oikeuskäsittelyä lykätään, kertoo yhdysvaltalaistuomari.

Miljardööri Musk teki huhtikuussa noin 44 miljardin dollarin ostotarjouksen Twitteristä, mutta ilmoitti heinäkuussa peruvansa kaupan. Yhtiö nosti Muskia vastaan kanteen, jossa se pyysi tuomioistuinta määräämään Muskin toteuttamaan kaupan.

Alkuviikosta Musk kertoi olevansa valmis ostamaan viestipalvelun alkuperäisellä tarjoushinnallaan, jos kanteesta luovuttaisiin. Twitter on halunnut pitää kanteesta kiinni kaupan varmistamiseksi.

Tuomarin mukaan kanteen käsittelyä voidaan jatkaa marraskuussa, jos kauppaa ei saada tehtyä 28. lokakuuta mennessä. (Lähde: AFP)

Maailman vanhin elossa ollut koira Pebbles on kuollut 22-vuotiaana

Maailman vanhimman koiran titteliä kantanut Pebbles on kuollut 22-vuotiaana. Asiasta ovat kertoneet sekä koiran omistajat että Guinness World Records -ennätyskirja.

Pebbles kuoli maanantaina viisi kuukautta ennen 23-vuotispäiväänsä. Pebbles oli naaraspuolinen amerikankääpiökettuterrieri ja teki elämänsä aikana 32 pentua.

New Yorkin osavaltiossa Long Islandilla syntynyt Pebbles eli valtaosan elämästään Etelä-Carolinassa. Omistajiensa mukaan koira eli “pitkän ja onnellisen elämän, joka oli täynnä rakkautta”.

Guinnessin ennätyskirjan edustajat olivat toukokuussa julistaneet Pebblesin olevan maailman vanhin elossa oleva koira. (Lähde: AFP)