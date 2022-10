Lue yön uutiskoostesta tärkeimmät uutiset aamuksi

Hoitoalan työkiistan osapuolet antavat tänään vastauksensa sovintoehdotukseen

Hoitajaliitot Tehy ja Super sekä työnantajajärjestö Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT antavat tänään vastauksensa valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran eilen antamaan sovintoehdotukseen.

Kiistan osapuolten on tarkoitus antaa vastauksensa ehdotukseen tänään kello 18.

Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen sunnuntai-iltana seitsemän aikoihin. Valtakunnansovittelijan toimisto ja järjestöt tiedottivat, ettei sovintoehdotus ole julkinen ennen kuin osapuolet vastaavat siihen.

Tytti Yli-Viikarin potkuja VTV:n ylijohtajan paikalta puidaan hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeudessa alkaa tänään käsittely Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen ylijohtajan Tytti Yli-Viikarin potkuista.

VTV irtisanoi Yli-Viikarin maaliskuussa. Hän valitti VTV:n päätöksestä hallinto-oikeuteen. Yli-Viikarin mukaan perusteita irtisanomiselle ei ole.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Yli-Viikarin tammikuun lopulla sakkoihin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä kavalluksesta. Käräjätuomiosta on valitettu hoviin, joten se ei ole lainvoimainen.

Uutissuomalainen: Jyrki Kataisen mukaan Nord Stream -kaasuputken rakentaminen oli virhe

Entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok.) sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa Nord Stream -kaasuputken rakentamisen osoittautuneen virhearvioksi. Katainen toimi valtiovarainministerinä vuosina 2009 ja 2010, kun Suomi myönsi osaltaan tarvittavat luvat ensimmäisen Nord Stream -putken rakentamiseksi.

Suuri joukko Suomen johtavia päättäjiä painotti vuosien varrella Nord Stream -kaasuputkien rakentamisen olevan Suomelle ympäristönsuojelullinen eikä turvallisuuspoliittinen kysymys.

Molemmat Nord Stream -kaasuputket räjähtivät syyskuun 26. päivänä. Yleinen epäilys on, että kyse on sabotaasista.

Ilmavoimien vuoden pääsotaharjoitus alkaa tänään

Ilmavoimien järjestämä Ruska 22 -ilmaoperaatioharjoitus alkaa tänään. Harjoitukseen osallistuu yhteensä 50 lentokonetta ja noin 3 700 sotilasta eri puolilla Suomea.

Mukana nähdään myös ruotsalaisia JAS 39 Gripen -hävittäjiä osana Suomen ja Ruotsin ilmavoimien yhteistyötä.

Harjoitus kestää lauantaihin 8. lokakuuta asti.

Ruska 22 on Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus. Siinä ovat mukana kaikki Ilmavoimien joukko-osastot, ja harjoitus näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata.

Brasilian presidentinvaali jatkuu toiselle kierrokselle – Lulalle ykköskierroksen suurin äänisaalis

Brasilian presidentinvaali etenee toiselle kierrokselle. Työväenpuoluetta edustavan ex-presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan ennakoitiin kyselyiden perusteella voittavan jo ensimmäisellä kierroksella eli saavan yli puolet äänistä, mutta hänen äänisaaliinsa oli lopulta reilut 48 prosenttia.

Toiselle kierrokselle jatkaa myös istuva presidentti, oikeistopopulistinen Jair Bolsonaro, joka sai yli 43 prosenttia äänistä.

Muiden ehdolla olleiden äänisaaliit jäivät vaatimattomiksi.

Vaalien toinen kierros järjestetään lokakuun viimeisenä lauantaina. (Lähde: AFP)

Jemenin tulitauko päättyi vailla sopimusta jatkosta

Jemenin puolivuotinen tulitauko on päättynyt vailla sopimusta jatkosta. YK:n erityislähettiläs Hans Grundberg kertoi sunnuntaina lausunnossaan, että yritykset pidentää ja laajentaa tulitaukoa kuudella kuukaudella eivät olleet tuottaneet tulosta.

Grundberg vetosi sodan osapuoliin, jotta ne hyödyntäisivät kaikki mahdolliset keinot sopiakseen rauhasta.

Kahden kuukauden tulitauko alkoi huhtikuussa, ja sitä jatkettiin kahdesti.

Sotaa on käyty Jemenissä vuodesta 2014, ja sen seurauksena on suorasti ja epäsuorasti kuollut satojatuhansia ihmisiä. YK:n mukaan Jemenissä on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. (Lähde: AFP)

Burkina Fason sotilasjuntan johtaja suostui luopumaan vallasta, uusi vallankaappaaja hyväksyi eron

Burkina Fasoa johtaneen sotilasjuntan johtaja Paul-Henri Sandaogo Damiba suostui sunnuntaina jättämään tehtävänsä, maan uskonnolliset ja paikalliset johtajat kertoivat sunnuntaina lausunnossaan.

Perjantaina illalla joukko maastopukuisia sotilaita ilmoitti televisiossa, että Damiba on syrjäytetty ja maan uusi johtaja on kapteeni Ibrahim Traore.

Damiba asetti erolleen seitsemän ehtoa, joihin uusi vallankaappaaja Traore on suostunut, kerrotaan johtajien lausunnossa.

Viime tammikuussa vallan kaapannut everstiluutnantti Damiba pakeni sunnuntaina naapurimaa Togon pääkaupunkiin Lomeen, kertovat diplomaattilähteet. (Lähde: AFP)

Nobel-viikko alkaa tänään

Nobel-viikko alkaa tänään, sillä tällä viikolla julkistetaan merkittäviä tieteen ja kulttuurin palkintoja.

Tänään julkistetaan lääketieteen Nobel, huomenna ja ylihuomenna fysiikan ja kemian Nobelit.

Suurelle yleisölle tunnetuimmat palkinnot eli kirjallisuus ja rauhanpalkinto julkistetaan torstaina ja perjantaina.

Viimeisenä, viikon kuluttua, julkistetaan talouden Nobeliksi usein kutsuttu taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi.

Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai tansanialaissyntyinen Abdulrazak Gurnah. Rauhanpalkinnon saivat sananvapauden puolesta työskentelevät toimittajat, filippiiniläinen Maria Ressa ja venäläisen Novaja Gazeta -lehden päätoimittaja Dmitri Muratov.

Markkaselta vakuuttavat ensiotteet Utah Jazzin riveissä, Toronto vei harjoitusottelun selvin lukemin

NBA-koripalloliigassa Utah Jazziin siirtynyt Lauri Markkanen pelasi vakuuttavan ensiottelun uuden seuransa riveissä harjoitusottelussa Toronto Raptorsia vastaan.

Markkanen oli pelin tehokkain 20 pisteellä. Lähes 24 minuuttia pelannut Markkanen upotti kaksi kolmosta ja kaikki neljä vapaaheittoaan.

Peli oli kolmannen neljänneksen alussa vielä tasaisessa 50–49-tilanteessa Toronton eduksi, mutta ottelun loppupuoliskolla kanadalaisjoukkue hallitsi suvereenisti. Toronto voitti ottelun lopulta selkein lukemin 114–82.