Lufthansan saksalainen matkustamohenkilökunta laajassa lakossa, vaikutuksia myös yhtiön Suomen-liikenteeseen

Lentoyhtiö Lufthansan saksalainen matkustamohenkilökunta on lakossa torstain ja perjantain. Saksalaislehti Deutsche Wellen mukaan yhtiö on perunut tänään 600 ja perjantaina 700 pääasiassa Saksasta lähtevää lentoa. Lufthansan oli määrä lentää kahden vuorokauden aikana noin 6 000 lentoa, joista siis 1 300 on peruttu. Finavian mukaan lakko vaikuttaa myös osaan Lufthansan lennoista Frankfurtin ja Helsingin sekä Münchenin…