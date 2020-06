Lufthansan suuromistaja antoi tukensa pelastuspaketille, yhtiö sopi 500 miljoonan leikkauksista työntekijäliiton kanssa

Lentoyhtiö Lufthansa ja matkustamohenkilökunnan liitto UFO kertovat sopineensa 500 miljoonan euron säästöpaketista, johon kuuluu muun muassa työtuntien vähennyksiä, palkattomia lomia sekä eläkepaketteja. UFO:n jäsenten on vielä hyväksyttävä sopimus.

Asiasta sovittiin kriittisellä hetkellä, sillä Lufthansan osakkeenomistajat äänestävät torstaina yhdeksän miljardin euron pelastusohjelmasta koronaviruksen kurittamalle lentoyhtiölle. Yhtiön suuromistaja Heinz Hermann Thiele ilmoitti keskiviikkona tuestaan paketille, joka nostaisi Saksan valtion osuuden Lufthansasta 20 prosenttiin.

Thielen kantaa on aiemmin jännitetty, sillä hän omistaa 15,5 prosenttia Lufthansasta. Yhtiökokoukseen on rekisteröitynyt 38 prosenttia äänivallasta, ja pelastusohjelman hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Näin ollen Thiele voisi yksin kaataa tukipaketin.

Thiele on aiemmin esittänyt epäilyksensä pelastusohjelmaa kohtaan, ja maanantaina sekä Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz että talousministeri Peter Altmaier taivuttelivat häntä pelastusohjelman taakse.

Lufthansan toimitusjohtaja Carsten Spohr on varoittanut, että yhtiön tulevaisuus on vaakalaudalla matkustajien määrän romahdettua. Osakkeenomistajille on viestitetty, että ilman pelastusohjelmaa yhtiö ajautuu väistämättä selvitystilaan.

Lufthansa on jo varoittanut, että se saattaa pelastuspaketista huolimattakin joutua vähentämään tuhansia työnpaikkoja.