Lukashenko eliminoi haastajat ennen vaaleja – Valko-Venäjän presidentin kannatus on laskenut koronaviruspandemiassa, koska kansalaiset joutuivat itse ottamaan vastuuta ja haalivat varusteita sairaaloille

Valko-Venäjällä presidentti Aleksandr Lukashenkon tukipohja on kaventunut ennennäkemättömästi. Siihen ovat vaikuttaneet koronavirusepidemian hoitamatta jättäminen ja yllättävät vastaehdokkaat elokuun presidentinvaaleihin.

Lukashenkoon kyllästyminen on levinnyt entistä laajemmalle, mutta hänestä eroon pääseminen vaikuttaa mahdottomalta.

Merkittäväksi haastajaksi nousseen Belgazprombank-pankin entisen johtajan Viktor Babarikon presidenttiehdokkuus johti siihen, että Lukashenko erotti maan hallituksen jo kesäkuun alussa. Useita merkittäviä oppositiohahmoja on pidätetty pitkin kesää.

Itsevaltaisen Lukashenkon, 65, on ollut pakko toimia, sillä hän on ollut saamassa vaaleihin poikkeuksellisesti aitoja haastajia. Maata vuodesta 1994 lähtien hallinnut Lukashenko tavoittelee kuudetta kautta presidenttinä.

Hallinnon viesti kansalle on selvä: tyytymättömyyden purkaminen kaduilla protestoimalla päättyy huonosti.

Babariko pidätettiin juhannusviikon protestien yhteydessä tekaistuin syyttein. Babariko kuuluu itsekin maan etuoikeutettujen joukkoon. Onkin ennenkuulumatonta, että eliitin joukosta nousi haastaja Lukashenkolle.

Kansalaiset ottivat itse vastuuta koronaepidemiassa

Valko-Venäjää pahasti runnelleen koronavirusepidemian seuraukset ovat laskeneet maata yli neljännesvuosisadan johtaneen Lukashenkon suosiota selvästi.

Uutistoimistot ovat välittäneet Valko-Venäjältä kuvaa kesäfestivaaleista, jotka on järjestetty lähes tavalliseen tapaan. Eurooppalaistyyliset koronarajoitukset eivät ikinä astuneet voimaan Valko-Venäjällä, sillä Lukashenko on vähätellyt virusta alusta asti.

Valko-Venäjä ei perunut edes toukokuun alun voitonpäivän paraatia koronaviruksen pelossa. Päätös oli yllättävä, sillä jopa Venäjä siirsi paraatiaan.

Kansalaiset ovat joutuneet ottamaan päävastuun epidemian hoidosta. Vapaaehtoiset ovat esimerkiksi haalineet sairaaloille asiaankuuluvaa varustusta, kun valtio on laiminlyönyt varustautumisen. Moni valkovenäläinen on eristäytynyt tai ainakin karsinut menojaan oma-aloitteisesti.

Venäjästä riippuvaisuus lisääntymässä

Presidentinvaalit ajoittuvat valkovenäläisten parhaaseen kesäloma-aikaan. Moni viettää kesän mahdollisuuksien mukaan mökillä koronaa karussa ja kasvimaata hoidellen eli kaukana äänestyspaikoista. Äänestysprosentin jääminen alhaiseksi olisi Lukashenkon etu.

Presidentin aiempaa heikompi kannatus johtaa todennäköisesti siihen, että hän on jatkossa yhä riippuvaisempi Venäjän tuesta vallassa pysymiseksi. Tämä saattaa pakottaa Valko-Venäjän yhä suurempiin myönnytyksiin Venäjän suuntaan. Venäjän tavoitteena on ollut jo kauan lisätä Valko-Venäjän riippuvuutta itsestään.

Venäjä on koventanut otettaan hallintoon kriittisesti suhtautuvista kansalaisistaan kesä-heinäkuussa pidetyn perustuslakikansanäänestyksen jälkeen. Äänestyksen järjestelyihin ja toteuttamiseen liittyi vilppiä ja väärinkäytöksiä. Äänestystulos mahdollistaa presidentti Vladimir Putinin jatkon aina vuoteen 2036 asti.

Venäjä on antanut viime aikoina merkkejä halustaan laajentaa etupiiriään. Se on ottanut aiempaa vahvemman jalansijan esimerkiksi Afganistanissa, josta Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytyvänsä.

Venäjän on halutessaan helppo tiukentaa otettaan Valko-Venäjästä, sillä se on jo valmiiksi riippuvainen muun muassa öljy- ja kaasutoimitusten vuoksi.

Valko-Venäjä on monien muiden Euroopan maiden tapaan alkanut etsiä myös vaihtoehtoisia energiantoimittajia. Sen houkuttelevuutta esimerkiksi EU-maiden kumppaniksi vähentää kuitenkin Lukashenkon diktaattorimainen tapa hoitaa asioita.