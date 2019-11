Lumisateessa lakkovahtina värjötellyt PAU:n pääluottamusmies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

PAU:n pääluottamusmies Jyrki Sutinen tarjoaa monisivuista lakossa olevan ammattijärjestön tiedotetta. Hän seisoo lakkovahtina Postin ison jakeluterminaalin parkkipaikalla.

– Tunnen kaikki tänne töihin pyrkivät. He tekevät sovittuja suojatöitä, muita ei ole näkynyt, Sutinen sanoo.

On postilakon ensimmäinen päivä. Lunta sataa hiljalleen. Postin pakettiautoja ja rekkoja on isolla parkkialueella kymmenittäin.

Sutisen kädessä on posti ja logistiikka-alan unionin (PAU) nelisivuinen tiedote. Siinä selitetään perusteellisesti, miksi noin 9000 postityöntekijää on lakossa.

– Kaikki ovat väsyneitä työnantajan toimintaan. Nyt aiotaan alentaa palkkoja ja lisätä työaikaa. Se on väärä yhtälö. Palkalla pitää tulla toimeen, ettei tarvitse toimeentulotukea hakea, sanoo Sutinen.

Sutinen on PAU:n Lapin alueen pääluottamusmies. Hänelle kuuluvat noin 300 PAU:n jäsenen työehtojen valvonta.

Hän laskee, että viidessä vuodessa työntekijöiden määrä on vähentynyt noin viidenneksen. Sinä aikana on käyty kolmet yt-neuvottelut.

– Kun Postin johto sanoo, että kirjeiden määrä on vähentynyt, on vähentynyt myös työntekijöiden määrä. Nyt kaikille töissä oleville on töitä, koko ajan tehdään ylitöitä, sanoo Sutinen.

PAU:n puheenjohtaja: Lakon rikkominen kohdistuu pakettilajitteluun

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo, että Posti yrittää rikkoa pakettien jakeluun kohdistuvaa lakkoa.

– Näyttää siltä, että Postin mielestä erityisesti pakettipuolen työntekijöiden palkkoja pitää heikentää. Kaikki isot lakon rikkomistoimenpiteet ovat kohdistuneet sinne. Kirjeiden osalta Postin johto on itsekin sanonut, että ne tulevat perille joskus ensi vuonna, sanoo Nieminen

PAU on tuonut julkisuuteen kaksi pakettilajitteluun kohdistuvaa Postin operaatiota. Toisessa tapahtumapaikkana oli Liedon iso pakettiterminaali, jossa pakettilajitteluun pestatuille vuokratyöntekijöille pyrittiin järjestämään kulkureitti oli lakkovahtien.

Toinen tapaus sattui Vantaan terminaalissa, jossa Posti esti liiton lakkoesitteiden jakamisen vuokratyöntekijöille.

– Vähän tuntuu siltä, että perusposti ei nyt näytä Postin johtoa kiinnostavan. Pakettipuolen lakkoa pyritään kovasti rikkomaan, sanoo Nieminen.

Posti kiistää: Pakettilajittelu toimii automatisoinnin vuoksi pienemmällä työvoimalla

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja kiistää, että Posti pyrkisi rikkomaan lakkoa pakettilajittelun puolella.

– Jos henkilö haluaa tulla työvuoroonsa töihin, olisi perin merkillistä, jos työnantaja toteaisi, että et saa tulla töihin. On jokaisen oma valinta, osallistuuko työtaisteluihin vai ei, hän sanoo.

Ainasoja kiistää myös sen, että Postia kiinnostaisi pakettilajittelu, mutta ei kirjepostin jakaminen.

– Se, että paketit kulkevat nopeammin, johtuu siitä, että niiden jakamiseen ei tarvita niin paljon työntekijöitä kuin printtipostin jakeluun.

Ainasojaan mukaan kyse on pakettilajittelun korkeasta automaatioasteesta ja jakelukanavasta.

– Paketit toimitetaan myymälöihin tai pakettiautomaatteihin. Yksikin henkilö voi toimittaa niitä paljon suhteessa printtipostiin, hän sanoo.

PAU:ta hiertää työehtoshoppailu ja palkkojen leikkaus

Posti- ja logistiikka-alan unionin ja työantajaa edustavan Palvelualojen työnantajien (Paltan), pitäisi tavata lakon sovittelun merkeissä keskiviikkona iltapäivällä valtakunnansovittelijan luona.

– Kun näkee lakon rikkomistoimenpiteet, on paha pelko, että työnantaja on valmistautunut pitkään lakkoon ja viemään työehtojen heikennykset läpi, Nieminen sanoo.

Hän kysyy, miten kauan valtion omistajaohjaus katsoo sivusta Postin henkilöstöpolitiikkaa.

– Onko valtion omistajaohjaus oikeasti sitä mieltä, että tällaista henkilöstöpolitiikkaa saa noudattaa, ihmettelee Nieminen.

PAU:ssa on hyvin muistissa, mitä tapahtui syyskuun alun Posti-kiistojen yhteydessä. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) vaati, että 700 pakettilajittelijan siirtäminen toisen työehtosopimuksen piriin keskeytetään, ja että pakettilajittelijat tuodaan työehtosopimusneuvottelujen piiriin.

– Posti ei ole tehnyt asian osalta mitään. Posti ei ole noudattanut omistajan ohjetta. Se saa näköjään tehdä, mitä tykkää, sanoo Nieminen.

Tämä on työmarkkinariidan toinen kysymys.

Toinen riidan aihe on pääluottamusmies Sutisen tiedotteessa selitetty palkkojen alennus. Se koskee 9000 postilaista.

– Molemmille ollaan syöttämässä työehtojen heikennystä: toisille liikkeenluovutuksen kautta ja toisille työehtojen heikennyksen kautta, sanoo Nieminen.

– Me emme osta tätä työehtojen heikennystä. Toivottavasti lakko ei ole pitkä, mutta siihenkin on varauduttu, sanoo Jyrki Sutinen.